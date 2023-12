Die von UFA Serial Drama produzierte RTL-Serie "Unter uns" hat mit Künstlicher Intelligenz experimentiert: Entstanden ist ein kleiner Weihnachtsfilm von einer knappen halben Stunde Länge - mit seperater Handlung, der ab sofort bei RTL+ zum Abruf bereit steht. Das Besondere: "Der kleine 'Unter uns'-Weihnachtsfilm wurde in Teilen per Künstlicher Intelligenz generiert. Die Story ist angelehnt an Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte. KI kam bei Inhalt, Visualisierungen oder auch bei der Erzählstimme zum Einsatz. KI habe den kreativen Prozess stark unterstützt, aber nicht verantwortet, heißt es.

KI sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagt "Unter uns"-Produzent Guido Reinhardt. "Wie es unser Leben in vielen Bereichen verändern wird, können wir nur erahnen – für uns bei der UFA Serial Drama der perfekte Zeitpunkt pragmatisch als Innovationstreiber einen Versuchsballon zu starten. Herausgekommen ist ein weihnachtlicher Kurzfilm, eine KI generierte Melange aus 'Unter uns'-Figuren frei assoziiert mit der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte."



Eine Neuinterpretation erfahren haben entsprechend auch die Rollen der täglichen Serie: Im kleinen Weihnachtsfilm zu sehen sind Jens Hajek, Miriam Lahnstein, Isabell Hertel, Aaron Koszuta, Alexander Milo, Patrick Müller, Sharon Berlinghoff, Timothy Boldt, Tabea Heynig, Julius Dombrink, Jess Maura, Benjamin Heinrich, Diego Carlos Seyfarth, Bettine Langehein, und Valea Scalabrino.

Klaus Knoesel führte Regie, die Bücher kamen von Christoph Schulz, Kerstin Meixner, Mischa Bülter, Agnes Hertwig sowie der KI. Dieser Inhalt entstand: Der mürrische Geschäftsmann Benedikt „Scrooge“ Huber (Jens Hajek) arbeitet wie jedes Jahr an Weihnachten und lehnt die Einladung seiner Familie ab. Für ihn ist Weihnachten reinster Humbug! Nachts erscheinen ihm Geister (Miriam Lahnstein), die ihn auf eine Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nehmen, und danach ist nichts mehr wie zuvor.



Auch an anderer Stelle hatte sich die RTL-Daily zuletzt innovativ gezeigt. Kürzlich wurde ein "Penny"-Markt in die Serie integriert. Mit Hilfe einer Augmented-Reality-Umsetzung werden die wöchentlichen Angebote des Marktes tagesaktuell so auch in der Sendung abgebildet.