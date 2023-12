Dem "Tatort" stehen im kommenden Jahr diverse Veränderungen an, weil sich die Zusammensetzung diverser Teams ändern wird (mehr dazu hier oder auch hier). Aus Frankfurt wird es künftig sogar ein ganz neues Ermittler-Team geben. Wie nun bekannt wurde, hören Margarita Broich und Wolfram Koch auf. Sie spielten das Duo Anna Janneke und Paul Brix. Am Dienstag fiel die letzte Klappe für ihren letzten Fall. Der Abschlussfilm soll den Namen "Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh‘n" tragen. Broich und Koch agierten fast zehn Jahre lang als "Tatort"-Ermittelnde, die Abschlussfolge ist ihr 19. Einsatz.

In einer Medienmitteilung dankten sich alle Beteiligten. Beim für die Redaktion sprechenden Jörg Himstedt klang das so: "Die Dreharbeiten mit ihnen fühlten sich immer so an, als wäre Familie zusammengekommen." Das Buch für den letzten Fall schrieben Michael Proehl und Dirk Morgenstern. Regie führte Till Endemann. Neben Wolfram Koch und Margarita Broich spielt Matthias Brandt die Hauptrolle, in weiteren Rollen sind Patrycia Ziolkowska, Ronald Kukulies, Andreas Schröders, Niko Jungmann, Maja Bons, Soufiane El Mesaudi sowie Isaak Dentler und Zazie de Paris zu sehen und als Gast: Timothy Chandler. Ein Sendetermin für das Finale des "Tatort" aus Frankfurt in bekannter Form steht freilich noch nicht fest.

Fest steht aber, dass der HR weiterhin in Frankfurt am Main und Umgebung ermitteln lassen will. Und ganz offenbar sind die Planungen diesbezüglich auch schon fortgeschritten. Es heißt, man wolle bereits Anfang 2024 entscheiden, wer auf Broich und Koch folgen soll.