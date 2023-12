am 23.12.2023 - 07:49 Uhr

Was für eine emotionale Achterbahn, bekennt Oliver Kalkofe und muss erstmal durchatmen als er spürbar völlig aus dem Häuschen von der frohen Kunde berichtet. Man habe verhandelt und steuerte doch immer schneller auf eben diesen Freitagabend zu, an dem Tele 5 zum letzten Mal "SchleFaZ" zeigen würde. Gerade noch rechtzeitig wurden dann die Verträge unterschrieben, um in der Nacht zu Samstag in Berlin beim Public Viewing zum großen Finale, der vermeintlich letzten „SchleFaZ“-Ausgabe, die Fan-Gemeinde des Kultformats überraschen zu können: Es geht weiter mit dem Format, dass sich Warner Bros. Discovery nicht mehr leisten wollte.

2024 wechselt "SchleFaZ", produziert von Kalk TV unter der Regie von Jana König, zu RTL Deutschland, wo der Männersender Nitro und der Streamingdienst RTL+ nach DWDL-Informationen voraussichtlich ab Sommer 2024 mit neuen „SchleFaZ“-Folgen anknüpfen will an das seit elf Jahren etablierte Format (über dessen amerikanische Ursprünge DWDL.de erst kürzlich berichtete). Für die Überraschung beim Fan-Event ist auch Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland, kurz vor Weihnachten noch zur nächtlichen Bescherung nach Berlin gereist.

„Ich bin überglücklich, dass unsere wundervoll verrückte Show nach ihrem vorläufigen Ende nun doch weitergehen kann“, sagt Oliver Kalkofe. "Wir haben die besten und treuesten Fans der Welt und mit Nitro und RTL+ haben wir die idealen Partner für unsere kreativen Vorstellungen gefunden.“ Und Kollege Peter Rütten zeigt sich „unglaublich dankbar, dass wir unseren wunderbaren Fans pünktlich zum Fest ein echtes und unerwartetes Weihnachtswunder präsentieren können: Fickende Hölle – ja, es geht weiter!“

"Es wird dringend Zeit für die schlechtesten Filme aller Zeiten"

Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland

© RTL / Boris Breuer

Man freue sich auf „neue unterhaltsame Highlights aus dem unerschöpflichen Reservoir des Trashfilm-Genres.“ Und Sorgen, dass die guten schlechten Filme ausgehen könnten, hat Kalkofe im Gespräch mit DWDL.de nicht: „Da habe ich absolut keinen Zweifel! Der Vorrat an schönen Scheißfilmen ist schier unendlich, ich habe gerade eine Liste mit über 120 Wunschtiteln erstellt - und es werden immer mehr, die Fans schicken dazu auch jede Menge toller Vorschläge.“

Ausgerechnet RTL Deutschland also. Dass Kalkofe und Rütten jetzt aus der Nische von Tele 5 zu RTL Deutschland wechseln, beweist durchaus Humor - auf beiden Seiten. Seit 30 Jahren arbeitet sich Kalkofe schließlich mit Leidenschaft und Bissigkeit als Fernsehkritiker am TV-Programm ab und RTL gehörte nicht selten dazu. Selbst bei „SchleFaZ“ waren die Kölner auch schon dabei: Der RTL-Streifen „Hai-Alarm auf Mallorca“ reihte sich im September 2022 in die schlechtesten Filme aller Zeiten ein.

"Das Beste aus zwei Welten, würde ich sagen"

Oliver Kalkofe über "SchleFaZ" linear und bei RTL+

Mit einer erstaunlich großen Fan-Gemeinde rund um das Format wurde „SchleFaZ“ bei Tele 5 zu einem linearen interaktiven Lagerfeuer in der Nische, das in den sozialen Netzwerken eine Resonanz erzielte, wie sonst kein Format im deutschen Fernsehen von vergleichbar großer Zuschauerschaft. Mit dem Wechsel zu RTL Deutschland, gewinnt man neben der Ausstrahlung bei Nitro auch eine Anbindung an einen Streamingdienst. „Das Beste aus zwei Welten, würde ich sagen“, freut sich Kalkofe im Gespräch mit DWDL.de

„Es ist einfach fantastisch, dass unser wundervolles kleines Lagerfeuer in Zukunft bei Nitro weiterlodert, aber dass zusätzlich über RTL+ noch viele neue Fans hinzukommen und #SchleFaZ ganz nach Belieben streamen und so ihre kleinen privaten Scheißfilm-Partys feiern können! Das gemeinsame #SchleFaZ-Erlebnis ist einfach etwas ganz Besonderes und wir freuen uns, dieses Feeling weiter in die Welt tragen zu dürfen. Gute Filme gibt es schließlich schon genug!“

Und vielleicht wird sich irgendwann einmal bei „SchleFaZ“ auch der Verbleib der „25. Stunde“ klären - jener durchaus hochkarätige RTL-Serie, die seit mehr als anderthalb Jahrzehnten fertig produziert im Giftschrank liegt und nie ausgestrahlt wurde.