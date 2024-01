Mit Quoten von in der Regel mehr als zwei Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen gehört "Naked Survival" zu jenen Formaten, die DMAX gut zu Gesicht stehen. Für Februar hat der Sender nun eine Spezial-Staffel der Abenteuer-Sendung angekündigt und nicht weniger als einen "Survival-Showdown" in Aussicht gestellt. In "Naked Survial: Last One Standing" sollen zwölf Überlebens-Profis in Südafrika um 100.000 Dollar Preisgeld kämpfen. Elf Folgen sind ab dem 2. Februar freitags zwischen 20:15 und 22:15 Uhr eingeplant.

In dem Format gehen zwölf der besten Teilnehmenden der vergangenen Jahre nochmals an und schlagen sich 45 Tage lang durch die südafrikanische Wildnis. "Das Wetter in der Oribi-Schlucht ist unvorhersehbar, die Temperaturen schwanken. Die harsche Umgebung wird den Outdoor-Cracks alles abverlangen. Dort konkurrieren sie mit minimaler Ausrüstung um Ressourcen – und den Überlebenskünstlern ist jedes Mittel recht, sogar Sabotage", beschreibt DMAX.



Die Laufzeit ist in mehrere Phasen unterteilt. In der ersten Phase, 21 Tage lang, müssen sie die Herausforderungen als Paar überstehen. In einer zweiten Phase treten die Verbliebenen in Gruppenherausforderungen mit und gegen die anderen an. In der letzten Phase kommt es "zu einer noch nie dagewesenen Challenge", bei der jeder für sich kämpft und eine zermürbende dreitägige Reise zum großen Ziel unternimmt.

Mit dabei ist unter anderem Matt Wright, der im Rahmen von “Naked Survival” bereits 215 Tage in der Wildnis absolviert hat oder Elite-Fischer Jeff Zausch. Mit Cheeny Plante ist zudem eine der jüngsten Überlebenskünstlerinnen der Formatgeschichte dabei.