Der riesige Erfolg von "7 vs. Wild" hat nicht nur dazu geführt, dass Amazon bei dem Format eingestiegen ist, sondern dass Survival-Formate generell wieder im Kommen sind. Schon vor einigen Wochen hat RTL-Chefin Inga Leschek angekündigt, dass man bereits an einer Adaption des A+E Networks-Formats "Alone" für RTL+ arbeitet, für das es nun auch einen Starttermin gibt: Am 8. Februar wird eine Doppelfolge bei dem Streamingdienst veröffentlicht, danach folgen im Wochenrhythmus immer donnerstags acht weitere.

Das Konzept: Die Kandidatinnen und Kandidaten - insgesamt zehn an der Zahl - werden in der kanadischen Wildnis in Vancouver Island an einzelnen Spots getrennt voneinander ausgesetzt und sind ab diesem Moment komplett auf sich allein gestellt, müssen sich also um Nahrungssuche ebenso wie einen Schlafplatz kümmern und generell der Natur trotzen. Im Gepäck haben sie neben einigen vordefinierten Bekleidungs- und persönlichen Gegenständen sowie einigen Sicherheitswerkzeugen lediglich zehn spezielle Gegenstände, die sich selbst auswählen durften.

Sie filmen sich während der Zeit selbst, es gibt also kein Kamerateam oder Producer vor Ort, es gibt auch keine Anweisungen. Eine besondere Herausforderung ist also auch die völlige Isolation. Auf andere Menschen werden die Kandidatinnen und Kandidaten also nicht treffen, auf das ein oder andere Tier aber wohl schon. Heimisch sind dort Schwarz- und Grizzlybären, es gibt in dem Areal zudem eine große Population an Pumas, zudem sind dort Wölfe unterwegs.

Ziel ist es, am längsten von allen durchzuhalten - wer das schafft, dem winken am Ende 75.000 Euro Siegprämie. Jeder hat jederzeit die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch auszusteigen. Doch auch, wenn die Intervention oder Unterstützung des Safety-Teams aus welchem Grund auch immer benötigt wird, ist die Sendung automatisch beendet - egal, ob der Teilnehmer oder die Teilnehmerin das Team selbst anfordert oder der Eingriff extern entschieden wird.

Produziert wird "Alone - Überlebe die Wildnis" von ITV Studios Germany.