Anfang des Jahres führte die AGF das neue Konstrukt der "Programmmarken" ein. Kurz gesagt soll es Auskunft darüber geben, wieviele Menschen mit Video-Inhalten einer Programmmarke in Kontakt gekommen sind, und zwar unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender, unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte, unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist vor allem aber auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier öffentliche Daten bislang fehlten. Ein Manko freilich: Drittplattformen wie YouTube oder Sozialen Netzwerke, die nicht von der AGF gemessen werden, fehlen hier auch weiterhin. Die Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.

Nun liegen diese Daten für die Kalenderwoche 17, die vom 22. bis 28. April dauerte, vor - und sie geben auf den ersten Blick beispielsweise Aufschluss darüber, warum RTL eigentlich geradezu verrückt nach Reality ist und eine Realityshow nach der Anderen für RTL+ produziert - selbst wenn der ein oder andere Versuch, sie im klassischen TV zu verwerten, scheiterten. Die AGF-Auswertung ergab nun jedenfalls, dass "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" eine erstaunliche Nettoreichweite von 0,91 Millionen Personen rein mit gestreamten Videos erzielte - nur die ntv-Nachrichten kamen, mutmaßlich durch die hohe Reichweite von ntv.de, auf einen noch höheren Wert von 1,17 Millionen.

Und mehr noch: Auch "Temptation Island" schaffte es mit einer Nettoreichweite von 0,66 Millionen noch unter die anbieterübergreifende Top 5, mit Video-Inhalten von "Make Love, Fake Love" kamen binnen dieser einen Woche online 0,41 Millionen Personen in Kontakt, was zumindest noch zu einer Platzierung unter den Top15 reichte. All diese Formate finden im linearen Fernsehen entweder nur ganz am Rande oder gar nicht statt, sind also reine Online-Phänomene - kein Wunder also, dass RTL+ in den letzten Jahren insbesondere diesen Bereich immer weiter ausgebaut hat.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken der KW17 (22.4.-28.4.)

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only ntv Nachrichten RTL-Gruppe 1,17 Mio. Prominent getrennt RTL-Gruppe 0,91 Mio. Tagesschau ARD-Gruppe 0,70 Mio. Temptation Island RTL-Gruppe 0,66 Mio. ZDFinfo Doku ZDF-Gruppe 0,64 Mio. Kampf der Realitystars RTL-Gruppe 0,64 Mio. Sturm der Liebe ARD-Gruppe 0,60 Mio. Tatort ARD-Gruppe 0,49 Mio. In aller Freundschaft ARD-Gruppe 0,49 Mio Germany's Next Topmodel P7S1-Gruppe 0,46 Mio. heute-show ZDF-Gruppe 0,45 Mio. Welt News Welt-Gruppe 0,44 Mio. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL-Gruppe 0,44 Mio. Make Love - Fake Love RTL-Gruppe 0,41 Mio. Rote Rosen ARD-Gruppe 0,35 Mio. Sportschau ARD-Gruppe 0,34 Mio. Markus Lanz ZDF-Gruppe 0,29 Mio. Dokumentationen ARD-Gruppe 0,29 Mio. Der Alte ZDF-Gruppe 0,29 Mio. Maischberger ARD-Gruppe 0,27 Mio.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 22.4.2024-28.4.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild;Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 13429 vom 06.05.2024;

Daneben zeigt sich auch, welche Kraft bekannte Reality-Marken aus dem linearen Fernsehen auch online entfalten können - insbesondere der "Kampf der Realitystars" von RTLzwei sticht dabei heraus und platziert sich mit einer Nettoreichweite von 0,64 Millionen ebenfalls noch unter den Top 5, "Germany's Next Topmodel" von ProSieben erreichte online auf den konzerneigenen Plattformen laut AGF-Ausweisung 0,46 Millionen Personen mit Video-Inhalten. Es ist zugleich der einzige ProSieben-Inhalt, der es unter die Top 20 schafft, weit abgeschlagen folgt "The Voice Kids" mit 0,08 Millionen. Interessant ist, dass es nun auch Zahlen für Joyn-Formate gibt: "Big Brother" kommt laut AGF demnach auf eine wöchentliche Nettoreichweite von 0,17 Millionen.

Diese Woche im Fokus: Die ARD

In jeder Woche wollen wir zusätzlich zu den übergreifenden Top 20 einen etwas genaueren Blick auf einen Anbieter werfen. Los geht's mit der ARD. Die neuen Programmmarken-Daten belegen hier, wie wichtig die gerade frisch verlängerten Telenovelas für die ARD sind. "Sturm der Liebe" ist nach der "Tagesschau" die zweitstärkste ARD-Programm-Marke, wenn man rein die Streaming-Nutzung betrachtet. Mit 0,6 Millionen erreichten Personen liegt sie übrigens auch vor dem RTL-Dauerbrenner "GZSZ", der es auf eine Streaming-Nettoreichweite von 0,44 Millionen brachte.

Auch "Rote Rosen" schaffte es nach "Tatort" und "In aller Freundschaft" noch unter die Top 5. Daran ändert sich übrigens auch nichts, wenn man nur die 14- bis 49-Jährigen betrachtet, auch hier landen die beiden Telenovelas auf den Pätzen 2 und 5 - es ist also offensichtlich nicht so, dass hier nur älteres Publikum angesprochen würde.

ARD-Programmmarken mit höchster Nettoreichweite im Streaming

Programmmarke Nettoreichweite

Streaming Only Nettoreichweite

TV+Streaming Tagesschau 0,703 Mio. 37,135 Mio. Sturm der Liebe 0,596 Mio. 8,674 Mio. Tatort 0,494 Mio. 22,946 Mio. In aller Freundschaft 0,485 Mio. 12,436 Mio. Rote Rosen 0,345 Mio. 7,122 Mio.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 22.04.2024-28.04.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 13430 vom 06.05.2024

Blickt man auf die crossmedialen Daten, dann zeigt sich, dass die TV-Sender mit ihren linearen Programmen nach wie vor ungleich höhere Nettoreichweiten erzielen als online. Die "Tagesschau" erreichte rein mit ihren TV-Sendungen laut AGF-Messung ind er Woche vom 22. bis 28. April 36,8 Millionen Menschen, nimmt man TV und Streaming zusammen, dann sind es über 37 Millionen. Das Boulevard-Magazin "Brisant" kommt mit über 15,5 Millionen auf eine enorm hohe TV-Reichweite, spielt online aber fast keine Rolle.

ARD-Programmmarken mit höchster Nettoreichweite crossmedial

Programmmarke Nettoreichweite

Streaming Only Nettoreichweite

TV+Streaming Tagesschau 0,703 Mio. 37,135 Mio. Tatort 0,494 Mio. 22,946 Mio. Tagesthemen 0,153 Mio. 18,866 Mio. Sportschau 0,345 Mio. 15,653 Mio. Brisant 0,043 Mio. 15,624 Mio.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; 22.04.2024-28.04.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 13430 vom 06.05.2024

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;