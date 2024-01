Der NDR müsste inzwischen einige Übung darin haben, einen neuen Talk-Partner für Bettina Tietjen zu finden: Seit 1997 führt sie schon durch NDR-Talksendungen, in den ersten zehn Jahren gemeinsam mit Eva Herman. Nachdem sich der NDR von dieser getrennt hatte, folgten Yared Dibaba, Eckart von Hirschhausen, Alexander Bommes. Jörg Pilawa und zuletzt Johannes Wimmer. Der gab nach etwas mehr als einem Jahr aber bekannt, dass er zum Jahreswechsel die Aufgabe wieder abgeben werde.

Wer den Platz an Bettina Tietjens Seite künftig dauerhaft übernehmen soll, steht aktuell aber noch nicht fest. Stattdessen stehen die nächsten Monate unter dem Motto "Bettina and Friends": Neben Tietjen sollen wechselnde "Freundinnen und Freunde der Sendung" durch die Gespräche führen. Für die erste Sendung am kommenden Freitag ist der Schauspieler Sebastian Ströbel, bekannt aus "Die Bergretter", für diese Aufgabe vorgesehen.

Ströbel erklärt dazu: "Ich war gerne zu Gast in der 'NDR Talk Show'. Jetzt einmal an die Seite der wunderbaren Bettina Tietjen zu wechseln, ist sehr spannend. Und als Wahl-Hamburger einmal das Flaggschiff des NDR mit moderieren und Gespräche mit interessanten Gästen führen zu dürfen, ist natürlich auch eine Ehre." Für die darauffolgenden Sendungen sind Anja Reschke, Martin Rütter und Julia-Niharika Sen als Co-Moderatorin bzw. Co-Moderator angekündigt.

Bettina Tietjen: "Ich freue mich auf die unterschiedlichen Menschen an meiner Seite, die ich ja gut kenne. Alle werden auf ihre Art eine neue Farbe in die 'NDR Talk Show' bringen und wir werden damit in den kommenden Sendungen noch lebhafter und bunter als ohnehin schon." Tietjen und ihre wechselnden Partnerinnen präsentieren jede zweite Ausgabe der Sendung, am anderen Moderationsgespann bestehend aus Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt ändert sich nichts.