Zusammen mit dem amerikanischen Streamingdienst Peacock kündigte Sky im vergangenen Jahr die Serien-Verfilmung des Romans "The Tattooist of Auschwitz" von Heather Morris an, für die unter anderem der deutsche Schauspieler Jonas Nay ("Deutschland 83") vor der Kamera. Nun gibt es einen Ausstrahlungstermin: Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird die sechsteilige Miniserie am Donnerstag, den 2. Mai in Deutschland bei Sky und auf dem Streamingdienst Wow sowie in den internationalen Sky-Territorien und in den USA bei Peacock starten.

Inspiriert ist der Stoff von der wahren Geschichte von Lali und Gita Sokolov, die sich während des Holocausts im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau kennenlernten. Neben Jonas Nay sind in der Verfilmung unter anderem der für den Oscar nominierte Harvey Keitel sowie Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak zu sehen.

Produziert wurde "The Tattooist of Auschwitz" von Claire Mundell mit ihrer Firma Synchronicity Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios und All3Media International. "Wir begannen vor fünf Jahren mit der Entwicklung dieser Geschichte und ich war erstaunt darüber, wie das Buch zu einem Bestseller wurde, als das Bewusstsein für den Holocaust eigentlich im Schwinden begriffen war", so Mundell. "Unsere Serie erzählt die Geschichte und die Erfahrungen eines Mannes in Auschwitz und wie er an einem der dunkelsten Orte die Liebe fand. Es ist eine Geschichte, die heute so wichtig ist wie damals."

Jacquelin Perske ist Executive Producer und Hauptautorin der Serie, zusammen mit dem Episodenautoren Evan Placey (Associate Producer) und der Episodenautorin Gabbie Asher. Serena Thompson ist ausführende Produzentin für Sky Studios. Regie führte Tali Shalom-Ezer, die Musik stammt vom mehrfach mit dem Oscar ausgezeichneten Hans Zimmer und Kara Talve.