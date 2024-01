Die neue "Pokémon"-Serie feiert demnächst ihre Deutschland-Premiere bei Toggo: Im Kinderprogramm von Super RTL wird "Pokémon Horizonte: Die Serie", so der komplette Titel, ab dem 10. Februar zu sehen sein. Toggo zeigt jeweils samstags und sonntags ab 10:15 Uhr zwei Folgen der japanischen Animationsserie am Stück. Die Serie ist Teil einer Partnerschaft mit The Pokémon Company International.

Versprochen werden "neue spannende Abenteuer mit neuen Charakteren". So wird etwa die Geschichte von Liko erzählt, die nach ihrer Ankunft in der Indigo-Akademie mit Felori ihr erstes Partner-Pokémon erhält. Doch schon bald wird sie von den Entdeckern verfolgt, einer geheimnisvollen Gruppe, die ihr den Anhänger, den sie um den Hals trägt, wegnehmen will. Liko ist jedoch nicht auf sich allein gestellt, denn Friedel, Flugkapitän Pikachu und die Volttackle-Aeronauten bieten ihr an Bord ihres Luftschiffes Schutz.

In der neuen Serien geht es aber auch um einen Junge namens Rory, der davon träumt, Pokémon-Trainer zu werden, ohne zu wissen, welches Geheimnis sich in seinem antiken Pokéball verbirgt.