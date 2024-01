am 20.01.2024 - 09:29 Uhr

Noch bis Mitte März entstehen in Köln und Umgebung acht neue Folgen der von ZDFneo bestellten Comedy-Serie "Ich dich auch!". Die nun entstehende dritte Staffel der Produktion kommt von All3Media Fiction (Produzent: Jochen Wigand). Svenja Ingwersen, Jochen Wigand, Friedolin Müller, Dario Haramustek und Lena Liebkind lieferten die Drehbücher, die nun von Johannes Schröder, Tamara Denić und Jochen Wigand inszeniert werden.

Auch die ersten beiden Staffeln umfassten schon je acht Folgen – die allererste Folge debütierte einst im Februar 2022. Caro (Meriel Hinsching) und Yannik (Rojan Juan Barani), die in den ersten Folgen kaum aus dem Bett zu kriegen waren, sind nun auch in Staffel drei noch sehr verliebt. Inzwischen teilen die beiden eine gemeinsame Wohnung mit allen Tücken des Zusammenlebens – und nach wie vor sind sie gerne zusammen im Bett.



Doch das lassen der alltägliche Wahnsinn und all ihre mehr oder weniger Liebsten – Caros jüngere Schwester Svenja (Leonie Wesselow), deren Verlobter Sven (Sven Daniel Bühler), Svenjas Freundin und Kollegin Jackie (Nagmeh Alaei) und der neugierige Nachbar Tüffi (Daniel Zillmann) – natürlich nicht zu.

Die zweite Staffel, die der Spartensender linear im Juni 2023 zeigte, sicherte sich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern rund eineinhalb Prozent Marktanteil. Das waren rund 0,2 Prozentpunkte mehr als bei der ersten Staffel, die im Frühjahr 2022 über die Bildschirme flimmerte. Ein Sendetermin für die dritte Staffel steht angesichts der noch laufenden Dreharbeiten noch nicht fest. Anzunehmen ist, dass die Folgen auch diesmal in der Dienstags-Primetime zu finden sein werden.