Ein dreiköpfiges Team des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), das für das neue Vorabendmagazin "Der Tag in Berlin und Brandenburg" gearbeitet hat, ist am Dienstag in der Gemeinde Flieth-Stegelitz in der Uckermark angegriffen worden, wie die ARD-Anstalt nun mitgeteilt hat. Allzu viele Details hat der RBB nicht bekanntgegeben.