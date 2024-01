Die Zeiten, in denen die täglichen RTL-Serien "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt" und "Unter uns" nur eine Nummer waren, werden schon bald vorbei sein. Denn ab dem 28. Februar bekommen die Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auch im linearen RTL-Programm einen Namen. Das hat RTL nun angekündigt. Die beiden weiteren RTL-Dailys, also das um 19:05 Uhr gezeigte "Alles was zählt" und die 17:30-Uhr-Sendung "Unter uns" ziehen etwas später nach. Konkret ist das bei "Unter uns" nach jetzigem Plan am 7. März der Fall, bei "Alles was zählt" am 11. März.

Bisher war es so, dass Soap-Folgen im linearen RTL-Programm lediglich mit ihrer Folgennummer gekennzeichnet waren. Von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft aktuell also Folge 7949. Für die Streaming-Plattform RTL+ hatten die Folgen jedoch schon zuletzt klassische Folgentitel. Solche Titel sind im Stream, wo sich Zuschauerinnen und Zuschauer ja über das Klicken bewusst zum Anwählen eines Inhalts entscheiden müssen, eher ein Einschaltimpuls als eine Nummer. Das sei in Befragungen herausgefunden worden.



Fortan werden diese Titel nun also auch in den Programmdaten für die linearen Sender verwendet. Los geht es mit "GZSZ"-Folge 7969, die eben dann nicht mehr nur Nummer 7969 ist, sondern auch bei RTL den Titel "Hilf mir!" trägt. Sie ist somit nach über 30 Jahren, in denen es "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mittlerweile gibt, die erste Folge mit einem "echten Titel".

Die Umstellung hat zudem auch technische Gründe. Lineare und non-lineare Metadaten werden nun zusammengeführt – künftig werden die neuen Episodentitel also automatisch auch bei RTL+ auftauchen. Dass die erste "GZSZ"-Folge mit "echtem Titel" übrigens "Hilf mir" heißt, liegt an einer Geschichte, die derzeit Figur Alicia erlebt. In der Folge ruft diese nämlich Carlos an und bittet ihn um Hilfe.