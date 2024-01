Im Juni 2023 lief die letzte Ausgabe des ZDFneo-Late-Night-Formats "Studio Schmitt", produziert von Seapoint. Der Spartensender machte in den vergangenen Monaten keinen Hehl daraus, dass man auch künftig wieder wöchentliche Late-Nights ausstrahlen möchte. Zurückliegenden Herbst hatte man sich schon an einer wöchentlichen Talksendung aus dem Hause bildundtonfabrik, "Neo Ragazzi", versucht. Und eifrig an neuen Show-Produktionen für den späteren Abend (und die Mediathek) gefeilt.

Nun steht nach DWDL.de-Informationen mit "Edins Neo Night" eine neue Late-Night in den Startlöchern. Das ZDF wollte sich zum Programm, das ebenfalls aus dem Hause Seapoint stammt, nicht detailliert äußern. Host wird Schauspieler Edin Hasanovic, der einst in "KDD" bekannt wurde und zuetzt in Produktionen wie "Skylines" oder auch "Oh Hell" mitwirkte. Für ZDFinfo machte er 2021 und 2022 die Videoreihe "Wer ist…?". Mehrfach führte er schon durch die Verleihung des "Deutschen Filmpreises".



Bereits vergangenen Sommer wurde eine Pilotfolge des Late-Night-Formats mit Hasanovic aufgezeichnet. Im August 2023 hieß es, der namentlich damals nicht genannte Host solle in seinem Showformat sein "neues Gesicht als Entertainer" zeigen. Wenig verwunderlich soll "Edins Neo Night" die jüngere Generation ansprechen. Ein Starttermin für die Hasanovic-Late-Night steht übrigens noch nicht fest.

Der Donnerstagabend bei ZDFneo besteht aktuell nur aus Wiederholungen. Unter anderem laufen "Neo Ragazzi"-Folgen vom zurückliegenden Herbst nochmals um 22:15 Uhr. Re-Runs der damaligen Staffel sind aktuell bis in den März hinein vorgesehen. Davor und danach sind aktuelle Wiederholungen von "heute show" und "ZDF Magazin Royale" eingeplant.