Die Gattungsinitiative Screenforce hat ihre Pläne für die diesjährigen Screenforce Days in groben Zügen vorgestellt. Oder besser gesagt: Für das neue Screenforce Festival. In diesem Jahr werden die Vermarkter der TV-Sender ihre neuen Programme nämlich nicht an mehreren Tagen vorstellen, sondern gebündelt am 13. Juni. Neben den Screenings soll es vor Ort in Düsseldorf auch "tiefgehende Einblicken in die Content-Strategien der Häuser, jede Menge News und Überraschungen, beste Unterhaltung und viel Raum fürs Networking" geben.

Mit EndemolShine Germany gibt es in diesem Jahr auch eine Produktionsfirma, die das Festival federführend produzieren wird. Wie das Programm am 13. Juni genau aussehen wird, will Screenforce im März veröffentlichen. Alle Vermarkter an einem Tag sinnvoll unter einen Hut zu bringen, und das Interesse der Besucherinnen und Besuchern des Festivals durchweg hoch zu halten, dürfte jedenfalls eine Herausforderung werden.

Schon jetzt steht fest, dass für das bisherige Rahmenprogramm bestehend aus Talks und Keynotes kein Platz mehr sein wird. Darauf will man aber nicht verzichten, also hat man diesen Teil der Veranstaltung ausgelagert. Screenforce ist 2024 erstmals Partner der DMEXCO in Köln und als solcher im September dort mit einem eigenen Programm- und Lounge-Bereich auf der Future TV-Stage vertreten. Hier will man in Keynotes, Talks und Best Cases-Präsentationen zu Themen wie ATV, CTV, Werbewirkung sowie Nachhaltigkeit das komplette Spektrum aufgreifen, das die Zukunft von Bewegtbild prägt.

Screenforce-Geschäftsführer Malte Hildebrandt sagt: "Zwei komplett unterschiedliche Live-Events, eine Gemeinsamkeit: Wir werden der Werbewirtschaft mit unserem Screenforce Festival im Juni und unserem Aufschlag bei der DMEXCO die komplette Bandbreite von Total Video präsentieren – unterhaltsam und zugleich informativ. Wer beides miterlebt, wird sehen, wie stark und kraftvoll TV als Werbeträger jetzt und in Zukunft aufgestellt ist."

Stark und kraftvoll waren zuletzt eher keine Begriffe, die man mit der TV-Branche in Verbindung brachte. Im vergangenen Jahr sorgte die Werbekrise für Probleme bei allen Sendern und auch die Screenforce Days waren 2023 ein Schatten ihrer selbst. Nicht nur, dass man im vergangenen Jahr auf eine Vor-Ort-Veranstaltung verzichtete und das gesamte Event digital stattfinden ließ, darüber hinaus platzten auch noch Meldungen über Führungswechsel etwa bei ProSiebenSat.1 und Sport1 in die Veranstaltung und ließen die Frage aufkommen, wie viel Wert man den Screenforce Days in den Sendern überhaupt noch beimisst. Gute Werbung für die Gattung TV war das Event 2023 jedenfalls nicht, das will man in diesem Jahr augenscheinlich anders machen.