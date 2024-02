Der zu Jahresbeginn auf den ServusTV-Frequenzen gestartete Free-TV-Sender DF1 wird an diesem Wochenende erstmals Inhalte von DAZN ins Programm nehmen. Beide Unternehmen haben jetzt Details ihrer angekündigten Kooperation bekanntgeben. Demnach werden neben fortan ausgewählte Live-Spiele der Frauen-Bundesliga, der UEFA Women‘s Champions League und der Saudi Pro League sowie, wöchentliche Highlight-Sendungen zur 3. Liga und der Frauen-Bundesliga bei DF1 zu sehen sein. Auch die Handball-Final-Entscheidungen der EHF Champions League und EHF European League der Männer und Frauen werden frei empfangbar gezeigt. Weitere Sportrechte seien in Abstimmung und sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Konkret wird DF1 bis zu sechs Spiele von DAZN aus der Frauen-Bundesliga pro Saison live übertragen. Los geht es am kommenden Sonntag um 14:00 Uhr mit der Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg. Eine Woche später folgt das Spiel zwischen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt, ehe am Freitag, den 16. Februar um 18:30 Uhr Aufsteiger RB Leipzig und die Eintracht aufeinandertreffen. Die wöchentlichen Highlights der Frauen-Bundesliga zeigt DF1 unterdessen jeweils dienstags um 19:00 Uhr, nachdem montags ab 19:00 Uhr Höhepunkte der 3. Liga gezeigt werden.

Ebenfalls konkret angekündigt wurden mehrere Spiele der Saudi Pro League, in der bekanntlich unter anderem Cristiano Ronaldo, Sadio Mané und Neymar spielen. Wöchentlich soll DF1 ein Spiel der saudischen Liga live übertragen, den Anfang macht die Partie zwischen Al Tai und Al Ittihad am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr. Am 17. Februar zeigt der Sender schließlich das Spiel von Ronaldos Al Nassr gegen Al Fateh ab 18:00 Uhr. Daneben hat DF1 außerdem angekündigt, ein Testspiel der deutschen Futsal-Nationalmannschaft live zu zeigen: Wie sich das Team gegen den zweimaligen Welt- und siebenmaligen Europameister Spanien schlägt, ist am Samstag, dem 6. Februar ab 18:15 Uhr zu sehen.

Alice Mascia, CEO von DAZN, hofft durch die Free-TV-Übertragungen darauf, weitere Kundinnen und Kunden für den Streamingdienst gewinnen zu können. Schon im Dezember sprach Mascia von einem wichtigen Schritt, "um den Zugang zu unserem einzigartigen Content-Portfolio" zu erweitern. Der Deal mit DAZN umfasst jedoch mehr als nur Sport: So liegt auch Vermarktung des Werbeinventars von DF1 in den Händen von DAZN (DWDL.de berichtete).