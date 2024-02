Kurz vor dem Wochenende überraschte die MMC Group mit dem Abschied ihres Geschäftsführers Jens Wolf (DWDL.de berichtete). Schon zum Monatsende wird Wolf seine operative Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter niederlegen, teilte das Unternehmen kurz vor dem Wochenende mit - und die Tatsache, dass die Nachfolge schon "zeitnah öffentlich gemacht werden" sollte, legte die Vermutung nahe, dass hinter den Kulissen bereits Einigkeit darüber besteht, wie es personell weitergehen wird.

Tatsächlich steht inzwischen fest, dass Dirk Schweitzer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung und damit neuen CEO der MMC Group berufen wird. Schweitzer ist in der Branche kein Unbekannter, war er doch zuletzt als Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Splendid Medien AG in Köln tätig. Zuvor fungierte Schweitzer als Geschäftsführer der Tele München Gruppe, nachdem er über zehn Jahre bei der RTL Group für das Lizenzgeschäft und die Pay-TV-Programme in Köln sowie die Universum Film in München zuständig war.

Die Führung verteilt sich jedoch auf mehreren Schultern: Nico Roden, der schon seit vielen Jahren im Unternehmen ist und bereits seit dem vergangenen August die Geschäfte der Tochter MMC Studios verantwortet, übernimmt nun als COO zusätzlich Verantwortung in der Führung der MMC Group. Darüber hinaus wird Björn Siecken als neuer CFO das Trio an der Spitze der Gruppe komplettieren. Beide kennen sich gut, war Siecken doch bis zum Oktober Finanzvorstand der Splendid Medien AG. Bastie Griese bleibt dem Unternehmen darüber hinaus treu und soll als Geschäftsführer der MMC Movies gemeinsam mit Dirk Schweitzer dem Ausbau der Aktivitäten in der Film- und Serienproduktion national und international vorantreiben.