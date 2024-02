Nina Etspüler hat ihre Funktion als Geschäftsführerin bei der Produktionsfirma i&u niedergelegt, das bestätigte eine Sprecherin des Mutterkonzerns Leonine auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de. Demnach erfolgte Etspülers Abgang bei i&u bereits zum 1. Januar 2024. Dem Leonine-Konzern wird Etspüler aber auch künftig als Head of Development und Co-Head of Entertainment erhalten bleiben, darüber hinaus führt sie mit Tina Wagner auch noch die Geschicke der Madame Zheng Production GmbH.

Und genau diese Madame Zheng, ehemals Odeon Entertainment, soll nun verstärkt in den Fokus von Nina Etspüler rücken. "Ich habe die Geschäftsführung bei der i&u niedergelegt, damit ich mich mit meiner Kollegin Tina Wagner verstärkt auf unsere Arbeit bei der Madame Zheng konzentrieren kann. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt und viel Arbeit vor der Brust, darauf wollten wir uns fokussieren", sagt sie im Gespräch mit DWDL.de.

In einem Interview mit DWDL.de, das am Mittwoch erscheint, sprechen Nina Etspüler und Tina Wagner über ihre Ziele mit Madame Zheng. Angetreten war die Produktionsfirma mit dem Anspruch, Diversity und Gleichstellung in die Branche zu tragen. Zumindest inhaltlich machte man aber mit Reality-Formaten wie "Forsthaus Rampensau" auf sich aufmerksam. "Der Markt ist aktuell ziemlich eng und die Budgets werden knapper. Da kann man sich nicht nur mit Dokus, Sozialexperimenten oder starken Frauen über Wasser halten. Deshalb haben wir uns angeschaut, welche Genres gefragt sind und welche wir gut bedienen können", sagt Etspüler in dem Interview.

Bei i&u war Etspüler einst unter anderem angetreten, um den Comedy-Bereich auf- bzw. auszubauen. Im September 2023 wurde bekannt, dass Jochen Köstler zum 1. Januar 2024 bei Leonine andockt und infolgedessen auch bei i&u Geschäftsführer wird (DWDL.de berichtete). Bei der Kölner Produktionsfirma verantwortet er seither den Bereich Unterhaltung, dieser umfasst neben den Comedy-Formaten auch Shows. Zur weiteren i&u-Geschäftsführung gehören auch noch Andreas Zaik, Sarah Fischer und Christian Meinberger. Etspüler soll künftig noch mit dabei sein, wenn i&u oder andere Leonine-Töchter Comedy-Formate produzieren. Noch im Februar wird etwa "Die Teddy Teclebrhan Show" bei Prime Video veröffentlicht, hier ist Etspüler als Executive Producerin mit dabei. Produziert wurde das Format von KOFBELU, der neu gegründeten Produktionsfirma von Teddy Teclebrhan, zusammen mit Leonine Studios.

Das vollständige Interview mit dem beiden Madame-Zheng-Geschäftsführerinnen Tina Wagner und Nina Etspüler lesen Sie am kommenden Mittwoch, den 7. Februar, bei DWDL.de.