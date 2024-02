am 06.02.2024 - 16:09 Uhr

Schon seit 1996 ist der Heimatkanal auf Sendung. Nach vielen Jahren der Exklusivität bei Premiere und dem Nachfolger Sky ist der Pay-TV-Sender inzwischen längst auch auf anderen Plattformen verfügbar. Sky-Kunden, die den Heimatkanal bislang über das Kabelnetz von Vodafone empfangen, müssen sich demnächst jedoch umstellen, denn ab dem 17. April wird der Sender über diesen Weg nicht mehr linear zu empfangen sein.

Die Mainstream Media AG, die den Heimatkanal betreibt, hat jetzt über den Schritt informiert, den auf Nachfrage auch Sky bestätigte. "Ab Mitte April ist der Heimatkanal für Vodafone-Kabelkunden linear nicht mehr über Sky empfangbar", erklärte ein Sky-Sprecher und verwies auf die Möglichkeit, mit dem Sky-Q-Receiver und Sky Go auch weiterhin Heimatkanal-Inhalte abrufen zu können. Für Sky-Kunden, die das Angebot via Satellit, Internet oder alle anderen Kabelnetze nutzen, soll sich jedoch nichts ändern, heißt es.

© Mainstream Media AG Tim Werner

Konkret wird der Heimatkanal schon ab diesem Mittwoch ganz regulär über das sogenannte "Premium-Paket" von Vodafone verfügbar sein. Dieses umfasst etwa 20 Pay-TV-Sender und ist für rund zehn Euro pro Monat zubuchbar. Wer den Heimatkanal bisher auf seinem Sky-Receiver auf Programmplatz 120 sah, kann ihn durch die entsprechende Buchung des Pakets auch in Zukunft dort finden.

"Wir werden alles tun, um die vielen Freunde des Heimatkanals umfassend über die Veränderungen zu informieren", erklärte Tim Werner und stellte in in Aussicht, ein eigenes Callcenter für Fragen einrichten zu wollen. Rund vier Wochen vor dem Abschalttermin wolle man "mit Hochdruck in die Offensive gehen".

Programmlich will der Heimatkanal unterdessen seinem Publikum weiterhin Bewährtes bieten, allen voran die seit Jahrzehnten erfolgreichen Wiederholungen von "Peter Steiners Theater-Stadl", aber auch modernere Heimatserien wie den "Bergdoktor" oder den "Bozen-Krimi". Zum 80. Geburtstag von Uschi Glas sollen außerdem mehrere Komödien mit den Schauspielerin sowie ein Porträt gezeigt werden. Und für Ostern hat der Heimatkanal schon mal angekündigt, alle 72 Folgen der legendären "Schwarzwaldklinik" zeigen zu wollen - am Stück.