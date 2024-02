In diesem Frühjahr sucht RTLzwei einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Serkan Yavuz - der Name dürfte außerhalb der Trash-TV-Fangemeinde zwar den wenigsten etwas sagen, er darf sich aber als "Realitystar 2023" bezeichnen, weil er im vergangenen Jahr den "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei für sich entschieden hat. In diesem Frühjahr geht das Format nun in seine fünfte Staffel - und im Vorfeld hat der Sender nun die 23 Realitystars verraten, die sich um den Titel bewerben.

Das wären im Einzelnen: "Promi Big Brother"-Sieger Ben Tewaag, High-Society-Lady und Schauspielerin Jenny Elvers, Reality-TV-Teilnehmerin Tanja Tischewitsch, die aus "Germany's Next Topmodel" bekannten Kandidatinnen Elsa Latifaj und Theresia Fischer, TikToker Noah Cremer ("noahbibbles"), "Prince Charming"-Teilnehmer Kevin Schäfer, Instagram-Influencer Keno Veith ("deschwattenostfreesjung"), Valencia Stöhr, die man aus "Big Brother" kennt und Maurice Dzwak, den man schon bei "Love Island" und im "Sommerhaus der Stars" sehen konnte.

Weiter geht#s mit dem Datingshow-erprobten Calvin Kleinen, Dschungelcamp-Teilnehmerin und "Playboy"-Model Cecilia Asoro, "Temptation Island VIP"-Kandidat Aleks Petrovic, "Hot Bandito" Silva Gonzalez, Ballermann-Star Isi Glück, Willi Herrens Schwester Annemie Herren, Promi-Seherin Lilo von Kiesenwetter, "Köln 50667"-Urgestein Christoph Oberheide, Ex-GNTM-Teilnehmerin Gisele Oppermann, "Bachelor in Paradise"-Finalistin Colleen Schneider, "BullshitTV"-Mitgründer Chris Manazidis, die "Superzwillinge" Heidi und Heike Kapuste sowie die Ehefrau von Rapper "Haftbefehl", Nina Anhan.

Dem Sieger winkt am Ende der Staffel neben der Auszeichnung als "Realitystars 2024" eine Prämie von 50.000 Euro. Die "Stunde der Wahrheit" wird wie in den vergangenen Jahren ebenfalls von Cathy Hummels moderiert. Für RTLzwei gehört das Format zu den größten Erfolgen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag im Schnitt bei 8,8 Prozent, knapp über eine Million Personen sahen zu. Produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.