Wenn die Formel 1 in wenigen Wochen nach längerer Pause zu RTL zurückkehren wird, dann wird der Kölner Privatsender vor der Kamera auf sein bewährtes Personal setzen. Wie schon in der Vergangenheit, wird Florian König durch die Live-Übertragungen führen - allerdings nicht in jedem der sieben Rennen. Einige Moderationen werde Laura Papendick übernehmen, kündigte RTL an. Sie vertrat König schon vereinzelt in den Saison 2021 und 2022.

Kommentiert werden die Live-Rennen sowie Qualifyings und Sprints von Heiko Wasser und Christian Danner. Darüber hinaus ist auch Kai Ebel wieder als Streckenreporter für RTL in der Boxengasse unterwegs.

"Die Formel 1 ist für uns ein absolutes Highlight-Recht. Die 30-jährige Erfolgsgeschichte bei RTL ist unmittelbar mit Florian König, Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner verknüpft", so Andreas von Thien, Ressortleiter Sport bei RTL News. "Zusammen mit Laura Papendick haben wir das perfekte Grid für unsere Motorsport-Fans. Wir freuen uns daher sehr, dass sie alle wieder mit am Start sind."

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Sky hatte sich RTL kürzlich unter anderem die Rechte an sieben Formel-1-Rennen pro Saison sowie zwölf Live-Qualifyings und Sprints fürs Free-TV gesichert. An allen weiteren Rennwochenenden präsentiert RTL+ das Qualifying oder den Sprint im Livestream. Los geht es Anfang März mit dem Großen Preis von Bahrain.

Zur Einstimmung auf den Saison-Auftakt werden Nitro und ntv außerdem noch einmal die Dokumentation "Schumacher" über Rennfahrerlegende Michael Schumacher ins Programm nehmen. Nitro zeigt den Film am 2. März um 11:55 Uhr, bei ntv läuft er eine Woche später um 23:30 Uhr.