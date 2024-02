Zunächst mit einer eher übersichtlichen Anzahl an Serien und Filmen gestartet hat Apple TV+ sein Angebot in der jüngeren Vergangenheit schon deutlich ausgebaut und hat nun im Rahmen der Winter Television Critics Association press Tour in den USA auch für die kommenden Monate eine Vielzahl an Neustarts in Aussicht gestellt. Im Folgenden geben wir einen Überblick über die neuen Serien.

Neue Dramaserien

© Apple TV+

Schon am Mittwoch, 14. Februar startet die neue Dramaserie "The New Look", die während des zweiten Weltkriegs im besetzten Paris spielt und von einem bedeutsamen Moment des 20. Jahrhunderts erzählt, als die französische Hauptstadt dank der Modeikone Christian Dior der Welt wieder neues Leben einhauchte. Mit seinem bahnbrechenden Verständnis von Schönheit und seinem großen Einfluss wird Christian Dior der neue Stern am Modehimmel und Coco Chanels Herrschaft als berühmteste Modedesignerin der Welt gerät in Gefahr. Die Hauptrollen spielen Ben Mendelsohn als Christian Dior und Juliette Binoche als Coco Chanel. Zum Auftakt veröffentlicht Apple TV+ drei Episoden am Stück, die weiteren sechs folgen dann immer freitags im Wochenrhythmus.

© Apple

Nur eine Woche später steht mit "Constellation" eine neue Psychothriller-Serie in den Startlöchern, bei der sich Apple TV+ einmal mehr auch dem Thema Raumfahrt widmet. Noomi Rapace spielt darin die Astronautin Jo, die nach einem Unfall im Weltraum zur Erde zurückkehrt, wo sie allerdings feststellt, dass wichtige Teile ihres Lebens scheinbar verschwunden sind. Apple TV+ verspricht ein "actiongeladenes Weltraumabenteuer", das nicht nur die "dunklen Seiten der Menschlichen Psyche" erkunden werde, sondern auch vom verzweifelten Streben einer Frau handelt, die Wahrheit über eine geheim gehaltene Seite der Raumfahrtgeschichte aufzudecken und das zurückzubekommen, was sie verloren hat. Auch hier gibt's zum Auftakt drei Folgen am Stück, fünf weitere dann immer mittwochs.

© Apple

Deutlich heiterer dürfte es ab dem 1. März bei "Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin" zugehen. Dieser Dick Turpin, gespielt von Noel Fielding, begibt sich darin auf eine Reise voller absurder Eskapaden. Er wird versehentlich zum Anführer einer Bande von Gesetzlosen – und soll den korrupten Gesetzeshüter Jonathan Wilde (Hugh Bonneville) überlisten. Die Neuverfilmung ist im 18. Jahrhundert angesiedelt und darin ist Dick der wohl bekannteste, aber auch unwahrscheinlichste Straßenräuber. Zwei Folgen werden zum Auftakt am Stück veröffentlicht, vier weitere dann immer freitags.

© Apple

"Nach dem Attentat" erzählt keine frei erfundenen Abenteuer, sondern eine wirkliche Kriminalgeschichte. Sie basiert auf dem Sachbuch des Autors James L. Swanson und beleuchtet die Geschichte der Jagd auf John Wilkes Booth nach der Ermordung von Abraham Lincoln. Erzählt wird die Story in acht Folgen, von denen es drei direkt am 15. März zu sehen gibt, danach folgen die weiteren im wöchentlichen Rhythmus immer freitags.

© Apple

Wenige Tage später am 20. März werden die ersten drei Folgen von insgesamt zehn Folgen der neuen Comedyserie "Palm Royale" veröffentlicht. Kristen Wiig spielt darin den Underdog Maxine Simmons, die unbedingt zur High Society von Palm Beach gehören möchte. Während sie versucht, die undurchlässig scheinende Grenze zwischen den Wohlhabenden und den Mittellosen zu überwinden, stellt "Palm Royale" die Frage: Wie viel von dir selbst würdest du opfern, um das zu erlangen, was jemand anders hat? Zugrunde liegt hier der Roman "Mr. and Mrs. American Pie" von Juliet McDaniel.

© Apple

Colin Farrell spielt in der gleichnamigen Serie John Sugar, einen amerikanischen Privatdetektiv, der dem mysteriösen Verschwinden von Olivia Siegel, der geliebten Enkelin des legendären Hollywood-Produzenten Jonathan Siegel, auf der Spur ist. Bei dem Versuch, herauszufinden, was mit Olivia geschehen ist, stößt John Sugar auch auf Geheimnisse der Familie Siegel, von denen einige noch nicht lange zurückliegen und andere schon lange begraben sind. Zu sehen gibt's das Ganze ab dem 5. April, zunächst mit drei Folgen am Stück, fünf weitere werden dann immer mittwochs veröffentlicht.

© Apple

"Franklin" erzählt die Geschichte des größten Wagnisses in der Karriere des Benjamin Franklin, der hier von Michael Douglas gespielt wird. Sie spielt im Dezember 1776, Franklin ist weltberühmt für seine elektrischen Experimente, aber seine Leidenschaft und seine Macht werden auf die Probe gestellt, als er sich – während das Schicksal der amerikanischen Unabhängigkeit auf dem Spiel steht – auf eine geheime Mission nach Frankreich begibt. Der Serie liegt das Buch "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" zugrunde. Acht Folgen gibt's insgesamt, los geht's am 12. April mit zwei Episoden am Stück.

© Apple

Auch "Dark Matter - Der Zeitenläufer" basiert auf einer Buch-Vorlage, das als eine der besten Science-Fiction-Romane des Jahrzehnts gefeiert wurde. Die Serie folgt Jason Dessen (Joel Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen von Chicago in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Das entwickelt sich schnell zu einem Albtraum, denn als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, findet er sich inmitten der verblüffenden Landschaft von Leben wieder, die er hätte leben können. Veröffentlicht werden die Episoden ab dem 24. April mittwochs.

© Apple

Jake Gyllenhaal übernimmt in der Thrillerserie "Aus Mangel an Beweisen" die Rolle des stellvertretenden Chefanklägers Rusty Sabich. Ein schrecklicher Mord erschüttert die Staatsanwaltschaft von Chicago - und verdächtig ist einer der eigenen Leute. In der Serie geht es um Besessenheit, Sex, Politik und die Macht und Grenzen der Liebe, während der Angeklagte darum kämpft, seine Familie und seine Ehe zusammenzuhalten. Acht Folgen werden ab dem 14. Juni freitags veröffentlicht.

© Apple

Noch keinen genauen Starttermin hat Apple für die neue Dramedy "Land of Women" verraten, in der Eva Longoria als New Yorker Hausfrau Gala zu sehen ist, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr Mann die Familie in finanzielle Machenschaften verwickelt und sie dadurch zwingt, mit ihrer alternden Mutter (Carmen Maura) und ihrer erwachsenen Tochter aus der Stadt zu fliehen. Um den Gläubigern und der Gefahr zu entkommen, verstecken sich die drei Frauen in demselben charmanten Weinort in Nordspanien, aus dem Galas Mutter vor fünfzig Jahren geflohen ist und geschworen hat, niemals zurückzukehren. Die sechs Folgen sollen im Lauf des Sommers zu sehen sein.

Neue Staffeln, neue Dokus, neue Kinderinhalte

Die Serie "Reich" geht ab dem 3. April mit acht Folgen in eine zweite Staffel, die ein Jahr nach der sehr öffentlichen Scheidung von Molly Wells (Maya Rudolph) von dem Tech-Milliardär John Novak (Adam Scott) ansetzt. Gleich sechs Jahre nach vorne wird in der vierten Staffel von "Trying" gespult, die ab dem 22. Mai zu sehen sein wird. Ab dem 24. April warten zudem schon neue Folgen von "The Big Door Prize". Und ab dem 1. Mai wartet die dritte Staffel von "Acapulco" auf Publikum.

An Football-Fans wendet sich die zehnteilige Dokuserie "Dynasty: Die Insidergeschichte der New England Patriots", die auf dem gleichnamigen Bestseller von Jeff Benedict beruht und die Ära Brady - Belichick - Kraft beleuchtet. Zu sehen gibt's die Folgen ab dem 16. Februar. Ab dem 21. Februar geht's in vier Folgen um "Messis Weltmeisterschaft: Aufstieg einer Legende". Ab dem 8. März schickt Apple TV+ Eugene Levy ("Schitt's Creek", "American Pie") wieder in den "Urlaub wider Willen" - und zwar diesmal auf einer Tour durch Europa, auf der er auch in Sylt halt macht.

Für Kinder gibt's ebenfalls am 16. Februar das Special "Snoopy präsentiert: Willkommen zu Hause, Franklin" zu sehen, in dem die Herkunftsgeschichte von ebendiesen Franklin erzählt wird. Ab dem 29. März zeigt Apple TV+ zudem "Die Fraggles: Back to Rock" in eine zweite Staffel.