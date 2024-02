am 07.02.2024 - 12:04 Uhr

Rund zwei Wochen ist es nun her, dass Comedy Central mit einem Personalcoup überraschte: Nachdem der Ausstieg von Trevor Noah als Moderator der "Daily Show" schon mehr als ein Jahr zurück lag und man sich seither mit einer wechselnden Besetzung begnügte, kündigte man die Rückkehr desjenigen an, der bis heute wie kein anderer mit dem Format verbunden wird: Jon Stewart.

Zwischen 1999 und 2015 hatte er die Sendung moderiert und zum Kultstatus geführt - und nun kehrt er also zurück. Er wird zwar nicht mehr täglich vor der Kamera stehen, aber im wichtigen Wahljahr, in dem es erneut auf ein Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump hinausläuft, die Sendung immer montags moderieren und den Rest der Woche auch produzieren. An diesen Tagen wird eine wechselnde Besetzung aus dem Team der Korrespondetinnen und Korrespondenten der "Daily Show" im Einsatz sein.

Jon Stewarts Comeback dürfte dem Format in jedem Fall nochmal viel zusätzliche Aufmerksamkeit bescheren. Angesichts dessen hat man sich bei Paramount entschlossen, das Format auch hierzulande bei Comedy Central im linearen Free-TV zu zeigen. Die Sendung wird hier immer am Tag nach der US-Ausstrahlung dienstags bis freitags um 23:30 Uhr zu sehen sein. Die Folgen laufen dabei im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Auch auf YouTube sind die Episoden in dieser Form abrufbar.

In der Vergangenheit hatte sich Comedy Central stets schwer getan, was die lineare Ausstrahlung des Formats anbelangt. Über mehrere Jahre gab es im Free-TV lediglich ein wöchentliches "Best-Of" das Formats zu sehen, die ganzen Folgen blieben aber der Online-Auswertung auf der eigenen Website oder dem YouTube-Kanal vorbehalten.