Schon seit geraumer Zeit füllt der Streamer RTL+ sein Angebot unter anderem mit einer Vielzahl an Dating-Formaten – darunter sind neben Langläufern wie "Ex on the Beach" auch neue Versuche wie das aktuell gerade dem Finale der ersten Staffel entgegen gehende "Love Fool" oder "Make Love, Fake Love", das in diesem Monat noch mit einer zweiten Staffel zurückkehrt. Zu den Langläufern gehört mit "Temptation Island" auch eine Produktion, die streng genommen schon vor 23 Jahren erstmals zu sehen war. Damals zeigte RTL die Adaption der internationalen Marke noch unter dem Namen "Versuchung im Paradies" – und mit Moderator Oliver Geissen.

Seit 2019 ist "Temptation Island", nun produziert von Banijay, zurück. Durch die Sendung führte zunächst Angela Finger-Erben, inzwischen ist Lola Weippert als Moderatorin tätig. Rechnet man die bis dato vier gezeigten "VIP"-Staffeln mit dazu, sind mittlerweile neun Staffeln der Show zur Verfügung gestellt worden – also auch fünf Runden mit Nicht-"VIPs". Und ganz offenbar werden noch viele weitere folgen.



Wie man aktuellen Angeboten von Vermarkter Ad Alliance entnehmen kann, laufen bereits die Vorbereitungen für eine siebte Staffel, deren Ausstrahlung Ad Alliance für das erste und zweite Quartal 2025 angibt. Das passt: Seit 2019 wurden die "Temptation Island"-Normalo-Staffeln jährlich entweder im Februar, März oder April gestartet. So könnte es sich auch in diesem Jahr mit der nahenden sechsten Runde verhalten.

In der Show unterziehen sich mehrere Paare einem Treuetest. Die Produkion läuft zwei Wochen. In diesen Tagen leben die Paare getrennt im Paradies. Auf die Männer warten vor Ort Verführerinnen, auf die Frauen Verführer. Kommen sie sich näher oder bestehen sie den Treuetest? Auch in den USA läuft das Format – und hat eine ähnliche Historie wie die deutsche Version. "Temptation Island" startete dort 2001 und verabschiedete sich 2003 in eine lange Pause. Seit 2019 sind ebenfalls fünf Staffeln einer Neuauflage gesendet worden. Aktuell in Produktion befindet sich das Format noch in weiteren Ländern, darunter Finnland, Indien, Italien, Rumänien oder Spanien.