"Exklusiv. Live. Joyn überträgt erstmalig den OSCAR® live aus L.A." - eine mit diesen Worten überschriebene Pressemitteilung verbreitet ProSiebenSat.1 am Donnerstagvormittag. Das lässt aufhorchen: Exklusiv? Das hieße ja: Die Oscar-Verleihung wäre nicht mehr bei ProSieben zu sehen, das die Verleihung des wichtigsten Filmpreises seit 26 Jahren im Free-TV zeigt. Und wer weiterliest stellt schnell fest: Mit der behaupteten Exklusivität von Joyn ist es nicht weit her, denn natürlich wird die Oscar-Verleihung auch in diesem Jahr in voller Länge bei ProSieben zu sehen sein.

Bleibt der zweite Teil der Behauptung, Joyn würde die Oscar-Verleihung "erstmalig live" zeigen. Teil von Joyn ist bekanntlich das umfangreiche Angebot an Sender-Livestreams - darunter natürlich auch des hauseigenen Senders ProSieben. Über diesen Weg sind die Oscars schon seit eh und je auch bei Joyn zu sehen - und darüber hinaus auch über jeden anderen IPTV-Anbieter, der ProSieben mit im Bouquet hat.

Lässt man die übergeigten Behauptungen aus der Überschrift außen vor, bleibt aber tatsächlich ein vermeldenswerter Aspekt rund um die Oscars übrig: Der größte Teil der Berichterstattung vom Red Carpet im Vorfeld der Oscar-Verleihung wird nämlich in diesem Jahr tatsächlich exklusiv bei Joyn zu sehen sein. Steven Gätjen meldet sich bei Joyn bereits um 21:30 Uhr aus L.A., ProSieben steigt erst knapp zwei Stunden später gegen 23:25 Uhr ein.

Auch wenn ProSieben weniger vom Roten Teppich zeigt, wird die Red-Carpet-Berichterstattung insgesamt im Vergleich zum vergangenen Jahr dadurch nun wieder ausgeweitet. Gätjen selbst fasst das in seinem Statement übrigens auch richtig zusammen: "Ich freue mich riesig und finde es großartig, dass wir den roten Teppich an diesem glamourösen Abend exklusiv und in voller Länge auf Joyn zeigen können - endlich bekommt man das volle Red-Carpet-Feeling."

Die Entscheidung dafür ist allerdings wohl weniger auf die Strategie zurückzuführen, Joyn zu stärken, als auf die Tatsache, dass die Academy vor einigen Wochen bekannt gegeben hat, dass die Verleihung eine Stunde früher startet als gewohnt - hierzulande nun bereits um Mitternacht statt um 1 Uhr. In früheren Jahren war der Start sogar häufig erst um 2 Uhr nachts. Was für Deutsche ohne Schlafstörungen eigentlich ganz nett ist, bringt für ProSieben ein Problem mit sich: Weil die sonntäglichen Ausgaben von "Wer stiehlt mir die Show?" mehr als drei Stunden dauern, bleibt für die Berichterstattung vom Roten Teppich im Free-TV kaum noch Zeit. Hier darf nun also Joyn einspringen und bekommt so wirklich einen Teil des Oscar-Abends abseits der Verleihung exklusiv - und weil hier die Reichweiten eine geringere Rolle spielen, kann man auch früher einsteigen und auch die ersten Minuten vom Roten Teppich zeigen, wenn dort noch wenig los sein dürfte.