FAST-Anbieter PlutoTV hat sich ein neues Design zugelegt – und will mit dem Rebranding "seine Vorreiterrolle im kostenlosen, werbeunterstützten linearen Streaming" unterstreichen, wie es in einer Mitteilung heißt. Zum Refresh der Marke gehören neben einem neuen Logo auch ein neues Motion Design und eine neue Schriftart. Alles kommt bereits jetzt zum Einsatz.

"Unsere modernisierte Markenidentität und das neue Design laden unsere Pluto TV- Zuschauer*innen ein, in eine Welt voller Premium-Unterhaltung einzutauchen – auf eine kühne, zeitgemäße Art, die einzigartig, wiedererkennbar und einprägsam ist. Und zwar so, dass es sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld von der Masse abheben kann", erklärt Valerie Kaplan, bei Pluto TV Head of Consumer Marketing.

Sie erklärte zudem, dass man wisse, dass Zuschauerinnen und Zuschauer Pluto TV aufsuchen würden, weil sie ein bestimmtes Gefühl suchen würden. Pluto TV biete ihrer Meinung nach ein Gefühl der Leichtigkeit und des Wohlbefindens inmitten einer Vielzahl an Streaming- und Inhaltsangeboten. Präsent ist Pluto TV in mittlerweile 35 Ländern in Europa, den USA und Lateinamerika – der Streamer ist Teil des Markenportfolios von Paramount.