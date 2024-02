am 08.02.2024 - 13:08 Uhr

Spartensender ZDFneo ruft die Showoffensive aus und will im Frühjahr mit gleich drei Unterhaltungsformaten für Schlagzeilen suchen. So hat der Sender nun DWDL.de-Infos bestätigt, wonach mit Edin Hasanovic die neue Show "Edins Neo Night" geplant ist. Der Sender beschreibt den Neustart als gleichermaßen rasant wie dynamisch, umkompliziert, emotional, ehrlich und leidenschaftlich. Im Studio begrüße der Gastgeber "prominente Gäste und aktuelle Musik-Acts, um mit ihnen zu singen, zu tanzen und zu spielen. Gemeinsam mit seiner eigenen Band haut Edin Woche für Woche auf die Entertainment-Pauke." Die erste von sechs Folgen aus dem Hause Seapoint ist am 28. April um 22:15 Uhr zu sehen. Somit läuft die Hasanovic-Sendung sonntags, immer schon samstags ab 20 Uhr ist sie auf Abruf zu finden.