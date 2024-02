am 08.02.2024 - 16:39 Uhr

Als großer Gewinner der Rechtevergabe der Fußball-Premier-League ging Sky UK im vergangenen Dezember hervor. Sky Sports hat sich für den anstehenden Zyklus 70 Prozent mehr Spiele gesichert; und wird somit pro Saison mindestens 215 übertragen. Nach der Vergabe der Inlandsrechte in UK stand in den vergangenen Wochen der Deal im Ausland auf der Agenda. Mit Blick auf die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz ist eine Entscheidung gefallen. Dort bleibt ebenfalls Sky die Heimat der Premier League. Interessant ist, dass man die Rechte für diese Länder bis Sommer 2028 vergeben hat, während der Zyklus in England verlängert wurde und die geschlossenen Verträge dort sogar bis 2029 gültig sind.