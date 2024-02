Der Niedergang der Fernsehmesse MIPTV, die die Branche seit nunmehr 61 Jahren nach Cannes lädt, begann schon weit vor Corona, die US-Konzerne etwa bleiben der Côte d’Azur im Frühjahr schon seit vielen Jahren fern, die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sank kontinuierlich. Der Messeveranstalter unternahmen seither diverse Versuche, die zweite Messe neben der deutlich größeren MIPCOM im Herbst zu beleben, schuf das begleitende Serienfestival Canneseries, baute erheblich mehr Networking-Möglichkeiten auf dem Messegelände ein, nachdem die klassischen Stände nur noch einen Bruchteil der Fläche des Palais belegte.

Doch während sich die MIPCOM nach der Corona-Pause erholte und fast noch besser besucht schien als vor der Pandemie, war die Leere bei der MIPTV im Frühjahr auch im vergangenen Jahr kaum zu leugnen. Selbst am traditionell am stärksten besuchten Messe-Montag waren Cafés an der Croisette nur halb gefüllt und auch in sonst begehrten Restaurants kurzfristig noch Tische zu bekommen. Wer trotzdem vor Ort war, lobte 2022 noch die Möglichkeit, entspanntere Gespräche ohne die Messe-übliche Hektik und Taktung führen zu können. Als sich 2023 die Hoffnung auf einen Nach-Corona-Aufschwung nicht erfüllte, wurden die Töne auch bei Wohlwollenden kritischer, die zweite alljährliche Fahrt nach Cannes immer schwerer zu rechtfertigen.

Trotzdem hält der Veranstalter RX France an der MIPTV auch 2024 fest, vom 8. bis 10. April wird die 61. Ausgabe in Südfrankreich stattfinden. Doch einem Bericht von "Deadline" zufolge könnte es die letzte an diesem Ort sein. Denn die Organsiatoren sind demnach bereits in fortgeschrittenen Gesprächen, die Frühjahrs-Ausgabe der Fernsehmesse stattdessen nach London zu verlagern.

Dabei plant man offenbar, sich an die in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsenen London TV Screenings dranzuhängen, die in idesem Jahr zwischen dem 26. Februar und 1. März stattfinden. Ursprünglich von All3Media, Banijay, Fremantle und ITV Studios ins Leben gerufen, nehmen inzwischen 29 Vertriebsfirmen an dieser Veranstaltung teil. Neben den von den Distributoren organisierten Veranstaltungen gibt es bislang aber keinen Messe-Teil - den dann eine MIP London liefern könnte.

Eine endgültige Entscheidung dazu ist laut "Deadline" noch nicht gefallen, die Pläne seien aber bereits weit gediehen, aus mehreren Quellen seien Gespräche über eine Verlagerung bestätigt worden. Der MIP-Veranstalter RX France wollte das gegenüber "Deadline" nicht bestätigen - ein klares Dementi liest sich aber auch anders: "Wir sind immer bestrebt, unsere Märkte weiterzuentwickeln, um den Bedürfnissen der globalen Industrie gerecht zu werden. Zurzeit hat RX France keine Ankündigungen bezüglich neuer oder bestehender Märkte zu machen", heißt es da. Zunächst wolle man sich auf die in diesem Jahr anstehenden Märkte MIPTV und MIPCOM in Cannes sowie MipCancun im November konzentrieren. Spätestens im April dürften dann aber alle genau hinschauen, ob wie üblich ein Termin für eine MIPTV 2025 verkündet werden wird oder nicht.