am 12.02.2024 - 13:53 Uhr

Die Bauer Media Group muss ihre Finanz-Verantwortlichkeiten neu organisieren, mit Anna Sedgley verliert der Medienkonzern nämlich seine aktuell amtierende Finanzchefin, die offiziell als Group Financial Officer (CFO) agierte. Nach fast drei Jahren habe sich Sedgley dazu entschlossen, das Unternehmen zu verlassen "und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen", heißt es von Bauer in einer Pressemitteilung. Demnach will sie sich künftig auf Aufsichtsratsmandate und Beratungsfunktionen fokussieren.

Bei Bauer kommt es derweil zu Veränderungen, es soll nämlich keinen neuen CFO geben. Stattdessen soll ein internes Finance Executive Leadership Team unter der Leitung von Michaela Gärtner und Michael Davie die Aufgaben von Anna Sedgley übernehmen.

Yvonne Bauer, Eigentümerin und CEO der Bauer Media Group, sagt: "Ich lasse Anna nur ungern gehen, obwohl ich ihre Entscheidung voll und ganz respektiere. Anna hat vom ersten Moment an einen wesentlichen Beitrag zu unserer Transformation geleistet. Sie und ihr Team sind über sich hinausgewachsen, haben unser internes Finanzwesen maßgeblich professionalisiert. Anna hat zudem ganz wesentlich Bauers Gesamtstrategie und die Unternehmenskultur geprägt. Ihr Fokus lag dabei besonders auf Talentförderung und moderner Führung. Sie hat eine offene, vielfältige und transparente Kultur vorgelebt. Anna wird uns sehr fehlen und ich danke ihr für ihren Einsatz und ihr großes Engagement. Ich wünsche ihr alles erdenklich Gute."

Anna Sedgley selbst sag zu ihrem Abschied: "Ich hatte eine fantastische Zeit bei Bauer und bin sehr traurig, das Unternehmen zu verlassen. Ich habe mich aber bewusst entschieden, meiner Karriere eine andere Richtung zu geben und mich auf Aufsichtsrats- und Beratungsmandate zu konzentrieren. Ich möchte mich bei allen für die erfolgreiche und schöne Zeit bedanken. Es sind die Menschen, die einen bei der Arbeit glücklich machen und ihr wart großartige Kollegen – ich hätte mir keine besseren wünschen können."