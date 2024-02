Frank Buschmann, Kommentator und Moderator von RTL und Sky, hat am Montag mit einem längeren Posting auf Instagram für Aufregung gesorgt. Er erklärte in diesem, dass er sich seit einiger Zeit Dinge zu Herzen nehme, die ihm früher "wurscht" gewesen seien. "Was schreiben Menschen in social media und was wird daraus gemacht?" Er spüre, dass ihm "diese 30 Jahre in der Öffentlichkeit" unglaublich Energie gezogen hätten. Entsprechend kündigte der Sportjournalist an: "Ich nehme mir jetzt eine längere Auszeit und werde genug Zeit und genug tolle Menschen haben, die mir helfen, einen Weg zu finden, der Spaß macht."

Seit 2023 gehört Frank Buschmann zum "RTL NFL"-Team und kommentierte an den meisten Sonntagen ein Spiel der Profiliga. Darauf, den Super Bowl aus Las Vegas zu begleiteen, hatte der frühere "Schlag den Raab"-Kommentator aber verzichtet – damals mit dem Hinweis, dass er "am Limit" sei. In Vorbereitung ist derweil bereits eine neue Staffel der von ihm begleiteten Primetime-Show "Top Dog Germany", Castings für das Format laufen längst. In den vergangenen Jahren begann die Ausstrahlung jeweils im Juni, die Produktion ging somit jeweils im Frühjahr über die Bühne.

Bei seiner angekündigten Auszeit dürfte sich also letztlich wohl vor allem um Social Media handeln: Seinen X-Account hat Frank Buschmann jüngst jedenfalls deaktiviert.