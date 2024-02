"In Her Car" ist der Titel einer neuen Serie, die aus der Ukraine stammt und die eine der ersten war, die nach Kriegsausbruch in dem Land produziert wurde. Wesentlich vorangetrieben wurde das Projekt durch die deutsche Produktionsfirma Gaumont, die hierzulande mit dem ZDF auch einen Partner gefunden hat. Ab dem 21. Februar sind die ersten fünf Folgen der Serie in der ZDF-Mediathek zu sehen, am 27. Februar erfolgt die Ausstrahlung aller Episoden an einem Abend bei ZDFneo.

Und das ist nicht alles: Bei der Serie sind etliche Sender aus ganz Europa mit im Boot. Zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns zwischen Russland und der Ukraine wollen sie die Folgen koordiniert veröffentlichen, so ist sie schon bald auch in Frankreich, der Schweiz, Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland zu sehen. Island folgt etwas später. Und nun hat Beta Film, zuständig für den Weltvertrieb der Serie, einen weiteren großen Verkaufserfolg kommuniziert.

So hat man "In Her Car" nicht nur in Europa an Sender in Tschechien, Lettland und der Slowakei verkauft, sondern auch nach Japan. Dort werden die Folgen künftig beim öffentlich-rechtlichen NHK zu sehen sein. Gespräche mit weiteren Interessenten würden bereits laufen, heißt es von Beta Film in einer Pressemitteilung. Weltpremiere feiert "In Her Car" am 19. Februar in Berlin.

Von der ukrainischen Produktionsfirma Starlight Media und Gaumont wurden insgesamt zehn Folgen produziert, von denen nun erst einmal fünf veröffentlicht werden. Die restlichen Episoden befinden sich aktuell noch in der Postproduktion. Kreativer Kopf hinter "In Her Car" ist der ukrainische Filmemacher Eugen Tunick. Inhaltlich geht es in der Serie um die frühen Tage des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine. Im Mittelpunkt steht die Therapeutin Lydia (Anastasia Karpenko), die sich nach dem Ausbruch des Krieges entschließt, in der Ukraine zu bleiben, um Menschen in ihrem Auto in Sicherheit zu bringen. Jede Episode erzählt von einer Autofahrt und der Geschichte des jeweiligen Gastes. Die Dreharbeiten haben in Kiew und Umgebung stattgefunden.