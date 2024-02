am 15.02.2024 - 11:36 Uhr

Dienstags um 20:15 Uhr, freitags um 23:15 Uhr, samstags um 23:15 Uhr, samstags um 20:15 Uhr, samstags im Nachmittags- und Vorabendprogramm, freitags um 20:15 Uhr: Kabel Eins hat der Serie "Blue Bloods - Crime Scene New York" mit Tom Selleck seit ihrer Premiere im Jahr 2012 schon die unterschiedlichsten Sendeplätze verpasst, auf prominenten Sendeplätzen gewann die Serie aber nie so viel Publikum, dass man wirklich zufrieden sein konnte.

Und so lief die Free-TV-Premiere der 12. Staffel im Herbst vergangenen Jahres nur noch am Samstagvormittag. Immerhin: Dort stimmten zumindest die Marktanteile. Auf seine letzten Tage - in den USA wird die Serie im Lauf dieses Jahres mit einer zweigeteilten 14. Staffel zu Ende gebracht - wechselt nun aber trotzdem nochmal die Senderheimat für die Free-TV-Premieren von "Blue Bloods".

Statt bei Kabel Eins laufen die Episoden der 13. Staffel nun im Free-TV zuerst bei Sat.1 Gold - dafür aber nun auch wieder zu deutlich prominenterer Uhrzeit: Ab dem 6. März wird immer mittwochs um 20:15 Uhr eine der 21 neuen Episoden zu sehen sein. Sat.1 Gold hat "Blue Bloods" auch derzeit schon am späteren Mittwochabend im Programm, für die neuen Folgen rückt die Serie nun also nach vorn, die Wiederholungen von Doppelfolgen von "Navy CIS: New Orleans" starten im Gegenzug dann eine Stunde später.