Unter dem Titel "Sorge um Deutschland – was muss nun geschehen?" hat RTL eine Sonderausgabe von "RTL Direkt" angekündigt. In dem Special sprechen Pinar Atalay und Nikolaus Blome mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die aktuelle Lage in Deutschland und wollen klären, wie der erste Mann im Staate darauf blickt. Die Sendung beginnt wie gewohnt um 22:15 Uhr im Anschluss an die Kuppelsendung "Die Bachelors".

Sprechen wollen Atalay und Blome mit Steinmeier unter anderem über einen drohenden Kalten Krieg in Europa, die Probleme der deutschen Wirtschaft, das Auftreten der Bundesregierung und die generelle Stimmung im Land. Der Bundespräsident soll dann unter anderem Stellung beziehen, wie er die Lage einschätzt. Außerdem soll er erklären, wie er den Deutschen Hoffnung machen will.