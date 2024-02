Schon vor einigen Jahren hat die RTL Group das Ziel ausgegeben, dem Umsatz des Produktionsgeschäfts rund um Fremantle bis 2025 auf drei Milliarden Euro zu steigern und dafür auch weitere Produktionsfirmen übernehmen will, allein elf Zukäufe gab es in den vergangenen drei Jahren schon. Nun kamen zwei weitere hinzu, für die man nach eigenen Angaben in Summe über 200 Millionen Euro ausgibt.

So übernimmt die RTL Group die Asacha Media Group von Oaktree Capital Management. Asacha hat ihren Sitz in Paris und hält Mehrheitsanteile an insgesamt acht Produktionsfirmen in Frankreich, Italien und Großbritannien. Teil des Deals ist auch, dass Fremantle die Option erhält, die ausstehenden Anteile an diesen Produktionsfirmen im Lauf der nächsten Jahre ebenfalls noch zu übernehmen.

Im Einzelnen handelt es sich um The labels Kabo, Mintee, Picomedia and Red Planet mit einem Fokus auf fiktionale Serien, während Stand by Me, Arrow and WAG im Non-Fiktionalen zuhause ind und Srab sich auf Filme fokussiert. Zu den Produktionen gehören beispielsweise "Death in Paradise" für BBC One, "Mare Fuori" für Netflix oder "Scènes de Ménages" für M6. Abgeschlossen werden soll das Geschäft im Verlauf des zweiten Quartals.

Gerade abgeschlossen wurde die Übernahme von 80 Prozent der Anteile an Beach House Pictures. Die Produktionsfirma sitzt in Singapur, operiert aber auch in anderen asiatischen Ländern und macht sowohl fiktionales wie auch non-fiktionale Produktionen. Hier hat man die Möglichkeit, nach 2027 auch die noch ausstehenden Anteile zu übernehmen.

Thomas Rabe: "Die Übernahmen der Asacha Media Group und von Beach House Pictures sind Teil des Plans von Fremantle, in Premium-Produktionsunternehmen auf der ganzen Welt zu investieren und zu wachsen und mit Weltklasse-Talenten zu arbeiten. Mit den Akquisitionen ist Fremantle auf dem besten Weg, sein Umsatzziel von 3 Milliarden Euro zu erreichen und damit das globale Videoproduktionsgeschäft innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln. In den letzten Jahren hat Fremantle sein Portfolio über alle Genres hinweg mit Akquisitionen in den nordischen Ländern, Großbritannien, Italien, den USA und Australien erheblich erweitert. Die Asacha Media Group ergänzt die europäische Präsenz von Fremantle mit acht verschiedenen Labels, während Beach House Pictures die Position von Fremantle in Asien stärkt - eine Wachstumsregion im Rahmen des strategischen Wachstumsplans."