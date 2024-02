Mit d-force und der Addressable TV Initiative betreiben ProSiebenSat.1 und RTL Deutschland schon heute zwei Joint Ventures, in denen man die Kräfte bündelt. Nun haben die beiden Medienkonzerne eine weitere Zusammenarbeit angekündigt: So wollen die Unternehmen künftig im Bereich der Werbetechnologie zusammenarbeiten und sich so unter anderem unabhängig von großen US-Techkonzernen machen. Ein eigenständiges Unternehmen als Joint Venture ist nicht geplant, dafür aber eben eine "enge Kooperation".

Ziel der verstärkten Zusammenarbeit ist es auch, die Angebote und Leistungen der konzerneigenen Technologie-Unternehmen miteinander zu verknüpfen, um Werbekunden übergreifende Werbekampagnen über die Plattformen beider Partner zu ermöglichen – vom linearen TV, über Werbung auf SmartTVs bis hin zu Kampagnen auf den beiden Streaming-Plattformen Joyn und RTL+. Konkret betroffen sein werden vor allem die AdTech-Unternehmen Smartclip (RTL Deutschland) und Virtual Minds (ProSiebenSat.1). Einzelne Technologiekomponenten dieser Unternehmen sollen technisch miteinander verknüpft werden.

Für die Zusammenarbeit drücken sowohl Köln als auch Unterföhring aufs Tempo: Schon bald sollen die ersten Schritte bei Smartclip und Virtual Minds gesetzt werden. Im zweiten Halbjahr 2024 sollen Werbekunden und Agenturen erstmals gattungsübergreifende Kampagnen auf den Inventaren der Vermarkter Seven.One Media und Ad Alliance auf einer AdTech buchen können.

Weil es sich um keinen gesellschaftlichen Zusammenschluss handelt, muss das Bundeskartellamt in diesem Fall kein grünes Licht geben. ProSiebenSat.1 und RTL Deutschland geben in einer Pressemitteilung aber an, die Kartellwächter im Vorfeld über das Vorhaben informiert zu haben. Wichtig ist in dem Zusammenhang wohl auch die Betonung der Konzerne, dass die Kooperation eine offene Initiative sei. "Broadcastern und Publishern in ganz Europa steht es frei, ihre Inventare durchgehend über einzelne AdTech-Angebote anzubieten, für ihre Kunden dadurch leichter zugänglich zu machen und damit zur weiteren Konvergenz von TV und Online-Video beizutragen", heißt es. Nach dem Start in Deutschland und der DACH-Region plant man eine "zügige Expansion" ins europäische Ausland.

Carsten Schwecke, Vorsitzender der Geschäftsführung Seven.One Media, sagt zur nun verkündeten Zusammenarbeit: "Mit der Kooperation legen ProSiebenSat.1 und RTL Deutschland die Basis für die umfassende AdTech made in Europe! Schon früh haben beide Unternehmen in Werbetechnologie investiert. TV als wirkungsstärkstes Medium digitalisiert sich damit umfassend. Künftig wird KI-basierte Technologie die Effizienz der Werbeausspielung linear oder digital weiter verbessern. Damit wird die Buchung von innovativen übergreifenden TV-Kampagnen für Werbekunden wie Agenturen effizienter und einfacher."

Und Matthias Dang, Chief Commercial, Technology and Data Officer RTL Deutschland, ergänzt: "Unsere Häuser sind nicht nur Medien-, sondern auch Technologiehäuser, die ihre Stärken näher zusammenbringen. Mit dieser Kooperation realisieren wir die Vision eines kompletten AdTech-Stack und bieten unseren Werbepartnern eine echte Alternative zu internationalen Tech-Anbietern. Gleichzeitig bleiben wir bei der Digitalisierung des Total Video-Ansatzes im Driver’s Seat und können dem sich stark veränderten Wettbewerb durch Tech und Data die Stirn bieten."