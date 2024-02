Zur Jahresmitte fällt das sogenannte "Nebenkostenprivileg", also die bisherige Regelung, dass der TV-Kabelanschluss über die Mietnebenkosten umgelegt werden kann. Dadurch stellt sich für Millionen Haushalte nun erstmals die Frage, auf welchem Weg sie ihr Fernsehsignal eigentlich empfangen wollen - oder ob sie ganz darauf verzichten möchten. Insbesondere bei IPTV-Anbietern herrscht daher derzeit eine gewisse Goldgräberstimmung - so versuchen allen voran die Telekom, aber auch Anbieter wie Zattoo und Waipu einen möglichst großen Stück dieses Kuchens abzubekommen.

Nun will auch Sky offensiv in diesem Geschäft mitmischen und hat das Angebot "Sky TV" an den Start gebracht. Bei einer einjährigen Mindestlaufzeit erhält man für 10 Euro im Monat die kleine Sky Q IPTV-Box und kann darüber die öffentlich-rechtlichen Sender wie auch die wichtigsten privaten Sender in HD empfangen. Von Sky selbst ist allerdings lediglich der Zugriff auf Sky Sport News möglich. Der Sender ist eigentlich seit Jahren kein Free-TV-Sender mehr und soll nun offenbar als Anreiz für Sky TV dienen.

Dass Sky das Angebot als "perfekten Einstieg in die Welt von Sky" anpreist, entbehrt trotzdem nicht einer gewissen Komik, weil Sky TV zwar nun die Sky-Q-Oberfläche, mit der einen Ausnahme von Sky Sport News aber gar keine Inhalte von Sky enthält. Die einzelnen Sky-Pakete lassen sich aber natürlich auf Wunsch zubuchen, worauf man bei Sky letztlich spekuliert.

Im Wesentlichen handelt es sich bei "Sky TV" nun um das bisherige Angebot Sky Q-Over-IP-Angebot, nur dass man dieses nicht ohne Sky-Inhalte buchen konnte, weil es standardmäßig für 15 Euro bereits das Sky-Entertainment-Angebot umfasste. Auch künftig lässt sich für weitere 5 Euro Sky TV mit dem Sky Entertainment Plus-Paket aufrüsten, das neben den Sky-Entertainment-Inhalten auch das Basis-Abo von Netflix enthält - und in dieser Kombination für in Summe 15 Euro während der einjährigen Laufzeit dann durchaus preislich attraktiv erscheint.

Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky Commercial & Consumer bei Sky Deutschland, sagt zum neuen Angebot: "Sky ist das Tor in eine fantastische Entertainment-Welt mit den besten Fiction- und Sportinhalten und für jeden Geschmack bieten wir das passende Angebot. So haben wir jetzt mit Sky TV ein Einstiegsangebot ins Leben gerufen, um Menschen anzusprechen, die ohne Zusatzkosten die beliebtesten Free-TV Sender in bester HD Qualität genießen und auf einfachem Wege die besondere Welt von Sky kennenlernen wollen. Wir liefern damit eine spannende Option für alle Haushalte, die mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs eine starke Alternative suchen."