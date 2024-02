Vox scheint dieser Tage insbesondere Gefallen gefunden haben an Formaten, die auf Kreuzfahrtschiffen entstehen. So wird sehr zeitnah eine neue Staffel von "Herz an Bord - frisch verliebt auf hoher See" ihren Weg ins Programm des Privatsenders finden. Wie schon berichtet, wird die Kuppelsendung am 19. März, in die zweite Staffel starten. Während das Format auch Werbung für entsprechende Urlaube auf dem Dampfer AIDA macht, ist an Bord der MS Artania zuletzt ein weiteres Vox-Doku-Format entstanden, das thematisch Ähnlichkeiten zu "Verrückt nach Meer" (Das Erste) aufweist: "Volle Kraft voraus".

Sechs Folgen dieser Produktion werden ab April freitags zur besten Sendezeit zu sehen sein, erstmals in der Woche nach Ostern, also am 5. April. Der Sender verspricht sechs Paare, sechs Geschichten und somit auch "sechs Schicksale". Begleitet wird etwa eine Frau, die ihrem Partner an Bord der MS Artania einen Heiratsantrag machen möchte. Oder eine Frau, die ihrer Mutter an Bord von ihren Auswanderungsplänen erzählen will. Peggy und Steff Jerkel gehen trotz Trennung gemeinsam an Bord. Sie wollen sich Zeit nehmen – Zeit, um herauszufinden, ob es doch noch eine Chance für ihre Liebe gibt.



Thema der Sendung soll zudem auch sein, wie ein solch "schwimmendes Hotel" hinter den Kulissen funktioniert. So soll eine junge Küchenchefin begleitet werden, Kapitän Burkhard Müller gibt Einblicke in seinen Arbeitsalltag und ein Praktikant soll verraten, wie es ihm so ergeht, wo er doch nun erstmals längere Zeit von zu Hause weg ist.

Die Reiseroute führt das Schiff übrigens nach Barbados, Grenada, Aruba, Curacao; über Kolumbien bis nach Panama; und über Costa Rica bis nach Mexico und Kalifornien. Hergestellt wird "Volle Kraft voraus" von der Firma Bewegte Zeiten.