Bei der Übertragung der Rennserie MotoGP wird es zu einer engen Zusammenarbeit zwischen Sky Deutschland und Sky Italia kommen – und die hat schon begonnen ,ehe die erste Sendeminute gelaufen ist. Sky Deutschland-Sportchef Alexander Rösner und Alessandro Reitano (Senior Vice President Sports Production) hatten die italienischen Sky-Kolleginnen und -Kollegen vergangenen Herbst, also kurz nach Rösners Amtsantritt, besucht – und dabei unter anderem miterlebt, wie die Italiener die MotoGP in ihrem Studio umsetzen. Dort sitzt das Kommentatoren-Duo nämlich stilecht an einem nachgebauten Kommandostand. Dieses Setup diente letztlich als Inspiration für das deutsche MotoGP-Studio, das sich im Foyer des Sky-Deutschland-Headquarters in Unterföhring befindet. Der deutsche Kommentatoren-Kommandostand kommt nun sogar vom selben Dienstleister wie der von Sky Italia.

Neben der regulären Live-Übertragung, die in der Regel auf Sky Sport Mix zu sehen ist, werden auf Sky Q und auf Wow insgesamt sieben zusätzliche frei wählbare Perspektiven und Feeds zur Verfügung stehen. Hier haben Fans die Auswahl zwischen vier Onboard-Kameras, zwei Daten-Feeds sowie einem Kanal aus der Helikopter-Perspektive. Bekannt wurde zudem auch der Rechteerwerb an der FIM Women’s Circuit Racing World Championship.