© DF1

Die Vereinbarung umfasst demnach in jeder Woche ein ausgewähltes Spiel, darunter sind auch die Begegnungen der deutschen Mannschaften. Die Wiederholungen sind immer am Freitagabend zu sehen. DF1 zeigt dabei die Übertragung, die zuvor exakt so bei DAZN gelaufen ist. Los geht’s bereits am kommenden Freitag, den 8. März, wenn DF1 die Partie zwischen Real Madrid und RB Leipzig ab 20 Uhr ins Programm nimmt. Live ist die Partie am Mittwoch bei DAZN zu sehen. In der Woche darauf zeigt DF1 das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und PSV Eindhoven.

"Die UEFA Champions League ist zweifellos der prestigeträchtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Mit der K.o.-Phase setzt eine ganz besondere Atmosphäre ein. Wir sind unglaublich stolz und dankbar, die verbleibenden 16 Mannschaften auf dem Weg zum großen Finale am 1. Juni 2024 in London begleiten zu können", sagt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH.

Inwiefern man mit einem Fußballspiel in der Wiederholung überhaupt noch eine kritische Masse an Publikum ansprechen kann, bleibt abzuwarten. In jedem Fall ist es eine Meldung, die einmal mehr ein interessantes Schlaglicht auf das Projekt DF1 wirft. Zu Beginn des Jahres hatte der Sender die wesentlichen Sendeplätze von ServusTV Deutschland übernommen. Von dort lizenzierte man auch direkt einige Formate und übernahm und verlängerte unter anderem die DEL-Rechte. Außerdem hat man zusammen mit ServusTV Österreich die Formel-E-Rechte übernommen.