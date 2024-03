Seit einem Monat ist die deutsche Adaption der Realityshow "Alone" bei RTL+ zu sehen. Ob die Produktion von ITV Studios Germany für den Streamingdienst ein Erfolg ist, ist nicht bekannt. Doch offenbar hält man es in Köln für geboten, die Show noch einmal ins Free-TV zu holen, um sie einem größeren Publikum schmackhaft zu machen.

Sehr kurzfristig hat RTL jetzt ankündigt, die zweite Folge von "Alone - Überlebe die Wildnis!" am Donnerstag um 23:50 Uhr ins Programm zu nehmen. Die Realityshow läuft damit im Anschluss an das Europa-League-Spiel zwischen dem SC Freiburg und West Ham United. Die Nachberichterstattung fällt zugleich um zehn Minuten kürzer aus als ursprünglich geplant und das "Nachtjournal" läuft ausnahmsweise eine Stunde später als üblich, also erst um 1:00 Uhr.

Die erste Folge war bereits vor einigen Wochen im Free-TV zu sehen. Vom ursprünglichen Plan, den "Alone"-Auftakt in den Morgenstunden im Anschluss an den Super Bowl auszustrahlen, musste RTL allerdings wegen der Überlänge des Football-Spiels kurzerhand Abstand nehmen. Stattdessen lief die Folge wenige Tage später auf einem Sendeplatz nach Mitternacht, wo das Interesse des Publikums mit nur 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe jedoch überschaubar ausfiel.

Das Konzept: Zehn Kandidatinnen und Kandidaten werden in der kanadischen Wildnis auf Vancouver Island an einzelnen Spots getrennt voneinander ausgesetzt und sind ab diesem Moment komplett auf sich allein gestellt, müssen sich also um Nahrungssuche ebenso wie einen Schlafplatz kümmern und generell der Natur trotzen. Ziel ist es, am längsten von allen durchzuhalten - wer das schafft, dem winken am Ende 75.000 Euro Siegprämie.