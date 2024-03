Kürzlich sind die Dreharbeiten für eine fünfteilige Serie, die aus der Redaktion Das kleine Fernsehspiel des ZDF kommt, gestartet: "Uncivilized" (Arbeitstitel). Bilal Bahadır schrieb dafür die Bücher und inszeniert nun auch. Die Serie erzählt aus unterschiedlichen Perspektiven aus der migrantischen Community. So ahnt Sahra (Seyneb Saleh), die ihr Referendariat kurz nach dem terroristischen Attentat des 11. Septembers antritt, noch nicht, dass die Ereignisse für immer eine Zeitenwende einläuten.

Mehr Storys gibt es auch rund um die "Goldstein Girls": ZDFneo hat eine dritte Staffel der Comedy "Deadlines" bestellt, die Dreharbeiten laufen inzwischen schon. Produziert wird auch die neue Staffel in Berlin und Frankfurt. Jo, Elif, Lena und Franzi ("vier Frauen voller Eigenheiten und Abgründen", wie ZDFneo sie bezeichnet) sind wieder dabei.



Elif (Jasmin Shakeri) begegnet in der neuen Staffel dem aus ihrer Sicht schönsten Mann der Welt, Adam. Jos (Salka Weber) Therapeutin errechnet ihr in einem umfangreichen ADHS-Test die volle Punktzahl. Sie begibt sich in Therapie und stellt in Folge ihre Freundschaft zu den anderen in Frage.. Bei Lena (Sarah Bauerett) hingegen taucht das Jugendamt auf und droht, ihre Pflegetochter Talisa (Filippa Moeller) wieder zur biologischen Mutter zu bringen. Franzi (Llewellyn Reichmann) versucht unterdessen, mit Co-Parenter Edward (Urs Jucker) das Elternsein zu meistern – ein Unterfangen, das schon aufgrund von Edwards schwierigem Charakter nicht ganz leicht ist.

Johannes Boss, Nora Gantenbrink und Sonja Heiss schrieben die Bücher zur dritten Staffel, Heiss inszeniert zudem. Turbokultur (Produzent: Martin Danisch) ist verantwortlich für die Serie, deren Dreharbeiten Ende April abgeschlossen sein sollen. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Die zweite Staffel lief ab Februar 2023.