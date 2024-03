Schon in den vergangenen Wochen hatten die beiden größten deutschen Privatsendergruppen RTL und Seven.One von einem guten Start ins Jahr 2024 gesprochen. Die von der Branche nach dem schwierigen Jahr 2023 sehnlichst erhoffte Aufhellung des Werbemarktes, sie ist nun in der Tat eingetreten. Das unterstreichen auch jüngste Nielsen-Zahlen, die die TV-Werbung in den ersten beiden Monaten des Jahres nun um etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Plus sehen.

Wie immer gilt es bei den Nielsen-Zahlen zu berücksichtigen, dass hier die Listenpreise zugrunde gelegt werden und Rabatte, Eigenanzeigen und Tauschgeschäfte nicht berücksichtigt sind. Die tatsächlichen Einnahmen etwa der TV-Sender sind teils deutlich geringer. Dennoch sind die Nielsen-Zahlen ein Indikator für die grundsätzliche Entwicklung des Marktes.