am 20.03.2024 - 10:18 Uhr

Zattoo baut sein Angebot an FAST-Channels, also kostenfreie linare und werbefinanzierte Kanäle, weiter aus. Gleich 18 weitere Kanäle stehen ab sofort auf der Plattform bereit, darunter alleine 13 Sender der High-View-Gruppe. Dabei handelt es sich etwa um Musiksender wie Deluxe Rap, Deluxe Rock und Deluxe Lounge, aber auch um OneTerra, XPlore und Just Cookinhg sowie Serien+ und Crime Time.

Auch drei Sender, hinter denen Banijay steht, sind neuerdings bei Zattoo abrufbar: Diese hören auf den Namen Spannung & Emotionen, Comedy & Shows sowie Stars in Gefahr - jeweils ergänzt durch den Zusatz "Powered by Banijay". Ebenfalls Teil der FAST-Erweitertung ist DEFA TV, wo eine Mischung aus Spielfilm-Klassikern, Dokumentationen sowie Zeichen- und Puppentrickfilmen aus dem Archiv des DDR-Filmstudios DEFA gezeigt wird.

"Mit unserem breiten Angebot an Inhalten kommen wir nicht nur den Wünschen unserer Nutzerinnen und Nutzer nach mehr Auswahl entgegen, sondern bieten auch Werbekunden die Möglichkeit, ihre Zielgruppen präziser anzusprechen", sagte Constanze Gilles, Leiterin des Konsumentengeschäfts von Zattoo, die mit dem Schritt auch auf bisherige Kabelkunden schielt. "Das Angebot themenspezifischer Sender bildet einen weiteren Vorteil von Internet-TV gegenüber traditionellem Kabel-TV. Dies ist angesichts des Wegfalls des sogenannten Nebenkostenprivilegs insbesondere für Mietende ein interessantes Angebot."

Bereits im vergangenen Jahr hatte Zattoo mehr als 25 neue Themenkanäle ins Programm genommen, nun wächst deren Zahl auf über 40 an. Alle Sender stehen in HD-Qualität zur Verfügung und können jederzeit pausiert und von vorne gestartet werden.