Das ZDF will mit einer Imagekampagne den Stellenwert seiner journalistischen Arbeit für die Demokratie in Deutschland stärker ins Bewusstsein bringen. Die Kampagne startet am kommenden Montag in allen 16 Landeshauptstädten und setzt dabei nicht nur auf bekannte Gesichter seiner Informationsprogramme, sondern auch auf die Leiterinnen und Leiter der ZDF-Landesstudios, die ebenfalls auf Plakaten zu sehen sind.

Im Zentrum der Kampagne stehen persönliche Statements, in denen der "Wert des faktenbasierten, unabhängigen Journalismus für die Gesellschaft und die Demokratie in den Fokus" gerückt werden, wie es heißt. Konkret sind Marietta Slomka, Christian Sievers, Dunja Hayali, Mitri Sirin, Jana Pareigis, Katrin Eigendorf, Mai Thi Nguyen-Kim und Diana Zimmermann mit Statements in der Kampagne vertreten.

© ZDF ZDF-Kampagnenmotiv mit "heute-journal"-Moderator Christian Sievers.

© ZDF/Marcus Hoehn Bettina Schausten

Neben den Plakaten umfasst die groß angelegte Kampagne des öffentlich-rechtlichen Senders auch Imagespots, die im ZDF-Programm ausgestrahlt werden, sowie Elemente in den sozialen Netzwerken LinkedIn und Facebook.