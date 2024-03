am 20.03.2024 - 20:33 Uhr

Sat.1 zeigt ab kommendem Wochenende mehr "Big Brother". Die derzeit laufende 14. Staffel ist grundsätzlich ein Joyn-Original. Für den Streamer entstehen die täglichen Tageszusammenfassungen, die Sat.1 jeweils in der Nacht auf Dienstag wiederholt. Am späten Montagabend hat Sat.1 die zudem parallel bei Joyn gestreamte Entscheiungsshow im Programm. Bereits ab kommendem Wochenende findet das Geschehen aus dem Container zusätzlich aber auch samstags Einzug ins lineare Sat.1-Line-Up.

Dann können Zuschauerinnen und Zuschauer nämlich mit den derzeit noch 15 Bewohnerinnen und Bewohnern aufstehen und frühstücken. Konkret geplant ist eine drei Stunden lange Übernahme des Livestreams, der eigentlich für Joyn entsteht, wo er kostenpflichtig buchbar ist. Die Bilder aus dem Container sollen dann jeweils zwischen 8:10 und 11:10 Uhr auch in Sat.1 zu sehen sein. Entsprechend verschiebt sich das Samstags-Line-Up ein wenig. Verzichten wird Sat.1 fortan auf ein bisschen "Auf Streife - Die Spezialisten" und zudem auf Teile des "Küstenrevier"-Marathons.



So startet ab kommendem Samstag "Die Landarztpraxis" (mit Re-Runs) später und somit erst gegen 11:10 Uhr und läuft bis in den Nachmittag hinein. Vom "Küstenrevier" sind dann ab 14:45 Uhr nur noch drei Wiederholungen statt bisher fünf geplant. Somit reagiert Sat.1 auch auf die schwache Quotenperformance der zurückliegenden Samstage (DWDL.de berichtete).

Ganz neu ist die Idee übrigens nicht. Schon während der vergangenen und sehr erfolgreichen "Promi Big Brother"-Staffel gewährte Sat.1 stundenlange Einblicke in den Container. Damals klinkte sich Sat.1 jeweils nachts in den Livestream ein.