Rund 20 Monate werden seit dem Finale der ersten Staffel vergangen sein, wenn sich "House of the Dragons" bei HBO am 16. Juni mit der ersten von acht neuen Folgen zurückmelden wird. Eine durchaus etwas längere Wartezeit also, die sich für deutsche Fans der Serie aber immerhin nicht noch weiter verlängert Sky bzw. Wow stellen die jeweils aktuelle Folge nämlich auch wieder hierzulande parallel zur Erstausstrahlung zum Abruf bereit.

Aufgrund der Zeitverschiebung ist es also in der Nacht zum 17. Juni soweit. Dabei steht neben dem englischen Originalton auch direkt bereits die deutsche Synchronisation bereit, zudem sind Untertitel in deutsch und englisch verfügbar.

Basierend auf George R. R. Martins Buch "Fire & Blood", spielt die Serie ca. 200 Jahre vor "Game of Thrones" und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen. Westeros steht am Rande eines blutigen Bürgerkriegs, in dem der Grüne und der Schwarze Rat um König Aegon bzw. Königin Rhaenyra kämpfen. Da jede Seite glaubt, den rechtmäßigen Anspruch auf den Eisernen Thron zu haben, spiegeln die Trailer von "Green" und "Black" diese beiden Perspektiven in getrennten, aber sich ergänzenden Hälften derselben Geschichte wider. Für das weltweite Publikum heißt es "Alle müssen sich für eine Seite des Hauses Targaryen entscheiden", da das Reich in der zweiten Staffel zerbrechen wird.

Zum wiederkehrenden Cast gehören: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans sowie Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham. Neu hinzustoßen werden: Abubakar Salim als Alyn of Hull, Gayle Rankin als Alys Rivers, Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale als Ser Simon Strong, Clinton Liberty als Addam of Hull, Jamie Kenna als Ser Alfred Broome, Kieran Bew als Hugh, Tom Bennett als Ulf, Tom Taylor als Lord Cregan Stark und Vincent Regan als Ser Rickard Thorne.