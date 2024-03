am 23.03.2024 - 11:30 Uhr

Ungewöhnlicher Sendetermin für Frauke Ludowig: Die RTL-Moderatorin wird kurzfristig am Samstagabend um 20:15 Uhr mit einer Sonderausgabe des Promimagazins "Exclusiv - Weekend" zu sehen sein. Grund für die Programmänderung ist die am Tag zuvor bekannt gewordene Krebserkrankung von Prinzessin Kate.

Wie eine Sendersprecherin am Vormittag gegenüber DWDL.de bestätigte, zeigt RTL um 20:15 Uhr die Sendung "Exclusiv Spezial: Krebsdiagnose - Angst um Kate". Das weitere Programm verschiebt sich dadurch um jeweils 15 Minuten, die Wiederholung des Bühnenprogramms "Fast fertig" von Comedian Sascha Grammel beginnt somit erst um 20:30 Uhr.

Auch am Vorabend wird RTL geringfügig an seinem Programmablauf schrauben: Hier soll eine verlängerte Ausgabe von "RTL aktuell" zu sehen sein, die sich schwerpunktmäßig dem Anschlag in Moskau mit zahlreichen Toten widmen wird. Die genaue Länge der Sendung ist noch nicht bekannt, sie soll jedoch "der aktuellen Lage entsprechend verlängert werden", heißt es. Die Moderation übernimmt Charlotte Maihoff.

Andere große Sender haben für den Samstag bislang noch keine Sondersendungen angekündigt. Auf den Nachrichtenkanälen ntv, Welt und Tagesschau24 wird jedoch bereits den ganzen Tag über ein Schwerpunkt auf den Anschlag in Moskau und seine Folgen gelegt.