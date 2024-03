Nachdem sich die Zuschauerzahlen gut entwickelt haben, stand recht schnell fest, dass Sat.1 eine zweite Staffel seiner Vorabendserie "Die Landarztpraxis" in Auftrag geben würde. Bei deren Ausstrahlung drückt der Privatsender nun wie angekündigt auf die Tube: Los geht es unmittelbar nach dem Ende der laufenden "Küstenrevier"-Staffel - und damit ab Dienstag, den 7. Mai.

Gleich 80 neue Folgen hat Filmpool Entertainment produziert, die Fortsetzung der Serie umfasst damit also noch einmal 20 Folgen mehr als die erste Staffel. Vor der Kamera spielt Caroline Frier erneut die Ärztin Sarah König, die in Wiesenkirchen am Schliersee nicht nur mit ihren Patienten, sondern weiterhin auch mit einigem Liebeschos zu kämpfen hat.

"Es hat uns überwältigt, dass unsere Geschichten aus dem schönen Wiesenkirchen so gut ankommen", so Frier. "In der zweiten Staffel warten neue Herausforderungen auf meine Rolle der Dr. Sarah König. So viel darf ich schon verraten: Ihre große Liebe Fabian hat seinen schweren Autounfall überlebt. Aber die noch frische Beziehung zwischen den beiden wird auf eine harte Probe gestellt."

Mit im Schnitt rund viereinhalb Prozent Marktanteil war die erste Staffel der "Landarztpraxis" - gemessen an vorläufig gewichteten Zahlen - auf den ersten Blick kein großer Erfolg. Allerdings profitierte die Serie von zeitversetzter Nutzung und gewann im Laufe der Staffel einige Fans hinzu. Dazu kommt, dass die Abrufzahlen der neuen Serie beim Streamingdienst Joyn "alle Erwartungen" übertroffen haben, wie es heißt.

"'Die Landarztpraxis' hat bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einen Nerv getroffen", so Sat.1-Chef Marc Rasmus. "Sie haben unsere weibliche Hauptfigur Dr. Sarah König und ihre Familie und Freunde sofort ins Herz geschlossen und für Sat.1 und Joyn zu einem Erfolg gemacht. Deshalb wird es die Fans besonders freuen zu hören, dass wir ab dem 7. Mai 80 neue Folgen der Vorabendserie zeigen - mit Sarah und Fabian, aber auch mit neuen Figuren."