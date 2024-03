Bereits im Januar hat DWDL.de über ein ungewöhnliches Projekt berichtet, mit dem man sich aktuell bei RTL Deutschland beschäftigt: Eine mehrwöchige Live-Übertragung einer Elchwanderung in Schweden (DWDL.de berichtete). Damals war noch nicht ganz klar, wann das Event stattfinden würde, nun stehen die Rahmendaten aber fest. Bei RTL+ startet der Elch-Livestream am 22. April um Mitternacht. Zwei Wochen lang will man die schwedischen Elche dann bei ihrer Wanderung zu den Weiden im Landesinneren begleiten.

Neben dem regulären, kostenlosen 24-Stunden-Livestream finden die Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL+ außerdem noch einen viergeteilten Quadstream. "Die große Elchwanderung" wird aber auch im Programm von Geo Television sehr sichtbar sein. Der Bezahlsender übernimmt den Livestream täglich um 6 sowie um 18:45 Uhr für jeweils 90 Minuten. RTL verspricht zudem "Highlight-Clips" auf RTL+.

In Schweden ist die Elchwanderung schon seit einigen Jahren ein TV-Ereignis, zuletzt schloss sich auch Finnland dem ungewöhnlichen Projekt an. Nun kommt die Elchwanderung also tatsächlich auch nach Deutschland. "Die Menschen suchen in hektischen Zeiten gerade auch beim Streaming nach Entspannung. Sich aus der Fülle der Angebote für das richtige Format zu entscheiden, kann für den einen oder anderen durchaus auch anstrengend sein. Mit der Elchwanderung hat RTL+ da das perfekte Alternativangebot, das Kaminfeuer der anderen Art", erklärte eine Sprecherin gegenüber DWDL.de bereits im Januar. Die Elchwanderung ist im buchstäblichen Sinn Slow TV.

Und es ist längst nicht so, als dass die große Elchwanderung nur in der Nische stattfinden soll. Auch bei RTL selbst wird das Thema präsent sein, die Rede ist von einem "crossmedialen Live-Event auf allen Kanälen". So sollen unter anderem die News- und Magazinformate von RTL "umfangreich" über die Elchwanderung berichten. Außerdem soll Geo-Experte und Naturjournalist Dirk Steffens Hintergrundinformationen über die Tiere und ihre Wanderung geben und einordnen.