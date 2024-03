Eigentlich ist Jörg Pilawa in Sat.1 der Mann, der regelmäßig Quizfragen stellt. Umso überraschender, dass der Moderator demnächst in einer Reportage zu sehen sein wird, in der es nicht um das große Geld geht. Im Gegenteil: In dem von Spiegel TV produzierten Film "Jörg Pilawa: Plötzlich arm" stellt er sich eine Woche lang der Aufgabe, vom Bürgergeld-Regelsatz zu leben.

Konkret zieht Pilawa für das Projekt für sieben Tage in den Berliner Sozialbrennpunkt Marzahn-Hellersdorf, wo ihm für diesen Zeitraum 127 Euro zur Verfügung stehen. "Es macht was mit Dir, wenn Du Dir den ganzen Tag überlegst: Was kann ich mir überhaupt leisten? Und die viel schlimmere Überlegung ist: Was kann ich mir alles nicht leisten? Denn das ist ja ganz viel", fasst er seine ersten Gedanken in Worte.

Ausgestrahlt wird "Jörg Pilawa: Plötzlich arm" am Montag, den 15. April um 20:15 Uhr und damit auf jenem Sendeplatz, auf dem aktuell noch die Rankingshow "Unsere Lieblinge" mit Oliver Geissen zu sehen ist.

Bereits einige Tage zuvor ist Pilawa aber auch wieder in gewohntem Show-Umfeld im Einsatz: Ab dem 11. April präsentiert er donnerstags um 20:15 Uhr "Das große Allgemeinwissensquiz", in dem die Kandidatinnen und Kandidaten mit einer guten Allgemeinbildung in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen können (DWDL.de berichtete). Bei der Neuauflage der Show, die einst schon einmal von Johannes B. Kerner präsentiert wurde, handelt es sich um eine Produktion von Redseven Entertainment.